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      В Киеве перекроют проспект Победы в районе Шулявского моста: схема объезда

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      Из-за ремонта Шулявского моста в Киеве перекроют движение по проспекту Победы
      Из-за ремонта Шулявского моста в Киеве перекроют движение по проспекту Победы / facebook.com/shuliavsky.bridge/

      В Киеве будет перекрыто движение на Проспекте победы из-за монтажа пролета Шулявского путепровода. Движение будет запрещено для всех видов транспорта. Запрет начнет действовать с полуночи 13 октября до 22:00 14 октября.

      В эти дни в Киеве строители установят новый прогон Шулявского моста – сооружение весом 400 тонн и размером 36 на 30 метров, сообщили в КГГА.

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      Для монтажа сооружения полностью перекроют движение по проспекту Победы на пересечении с улицей Вадима Гетьмана.

      Кроме того, в Киеве будет приостановлено движение трамваев №1 в связи с капитальным ремонтом пути с 20:00 12 октября до 12:00 13 октября.

      Смотрите схему объезда проспекта Победы в районе станций метро "Шулявская":

      схема об'їзду проспекту перемоги в Києві перекриття руху

      Как изменится работа общественного транспорта?

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      Прекратится движение троллейбусов маршрутов №5, 7, 92Н, 93Н, 94Н на участке от станции метро "Нивки" до Воздухофлотского путепровода.

      На этот период:

      Организуется временный троллейбусный маршрут №5А ул. Чернобыльская – ул. Белицкая по трассе: ул. Ирпенская – ул. Чернобыльская – ул. Феодоры Пушиной – просп. Академика Палладина – Кольцевая дорога – просп. Победы – ул. Данила Щербакивского – ул. Маршала Гречко – ул. Северо-Сырецкая, в обратном направлении – ул. Северо-Сырецкая – ул. Маршала Гречко – ул. Данила Щербакивского – ул. Победы – ул. Академика Палладина – ул. Академика Ефремова – ул. Чернобыльская – ул. Ирпенская;

      Вносятся временные изменения в трассы следования ночных троллейбусных маршрутов:

      троллейбусный маршрут № 92Н Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) – ул. Свободы организуется по трассе: ул. Свободы – ул. В. Порика – ул. Правды – ул. Маршала Гречко – ул. Стеценко – ул. Академика Щусева – ул. Ю. Ильенко – вул. Сечевых Стрельцов – ул. В. Черновола – просп. Воздухофлотский – ул. И. Огиенко – ул. Георгия Кирпы – ул. Ползунова – ул. И. Огиенко – просп. Воздухофлотский (в обратном направлении ул. Народного Ополчения) – Международный аэропорт "Киев" (Жуляны)

      троллейбусный маршрут № 93Н ул. Чернобыльская – станция метро "Площадь Льва Толстого" организуется по трассе: ул. Чернобыльская – ул. Академика Ефремова – ул. Академика Палладина – ул. Победы – ул. Д. Щербакивского – ул. Стеценко – ул. Академика Щусева – ул. Ю. Ильенко – вул. Сечевых Стрельцов – ул. В. Черновола – просп. Победы – ул. Т. Шевченко – ул. Большая Васильковская – ст. м "Площадь Льва Толстого" (в обратном направлении ул. Льва Толстого – ул. Владимирская – ул. Тараса Шевченко)

      троллейбусный маршрут № 94Н проспект Леся Курбаса – станция метро "Площадь Льва Толстого" организуется по трассе: ул. Леся Курбаса – Кольцевая дорога – просп. Победы – ул. Д. Щербакивского – ул. Стеценко – ул. Щусева – ул. Ю. Ильенко – вул. Сечевых Стрельцов – ул. В. Черновола – просп. Победы – ул. Т. Шевченко – ул. Большая Васильковская – ст. м. "Площадь Льва Толстого" (в обратном направлении ул. Льва Толстого – ул. Владимирская – ул. Тараса Шевченко).

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Авто Транспорт Шулявский мост Новости Киева
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