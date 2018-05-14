В Киеве перекрыли Крещатик до конца мая

С 14 мая по 30 мая в Киеве будет перекрыто движение транспорта на части улицы Крещатик в центре столицы. Все из-за подготовки и проведения финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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До 30 мая перекрыто движение для автомобилей ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что на этом участке будет возведен фан-городок на 20 тысяч болельщиков к финалу Лиги Чемпионов. Также будут изменены дорожные знаки, на перекрестке Крещатик-Богдана Хмельницкого разрешен разворот.

Так будет выглядеть схема движения по Крещатику в Киеве до 30 мая

К слову, фанаты запустили флешмоб # FreeKyivCouch4Fans, чтобы обеспечить жильем гостей Киева на время финала Лиги Чемпионов.