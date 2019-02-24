В Киеве перекрыто движение транспорта на мосту Патона
В ночь на воскресенье в связи с ремонтными работами движение транспорта на мосту Патона закрыто.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" сообщила об ограничении движения по мосту еще в четверг 21 февраля на своей странице в Facebook.
Читайте также: "Упадет или не упадет": когда начнут ремонтировать Шулявский мост в Киеве
Отмечается, что движение транспорта ограничено с полуночи до пяти часов утра в обоих направлениях.
В "Киевавтодоре" просят водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.
Что не так с мостом Патона?Известно, что некоторые секции моста находятся не в лучшем состоянии и уже давно требуют капитального ремонта. В прошлом году властями города было объявлено о начале ремонтных работ на мостах Патона, Кирпы и Шулявскому в 2019 году. В частности, на капитальный ремонт моста Патона выделили 20 миллионов гривен, а на Шулявский более 160 миллионов гривен.
Подготовка к реконструкции моста Патона началась еще в конце 2018 года. Тогда проводились противоаварийные работы и комплексное обследование, движение по мосту было частично ограничено.
Выбор редакции
-
Хочу чтобы наступил мир и чтобы наконец это закончилось, – MARUV о войне в Донбассесегодня , 02:00
-
Главные новости 23 февраля: смерть туристов в Карпатах и взрыв автобуса на Донбассе23 февраля , 22:20
-
Мы никаких законов в Украине не нарушили, – дуэт ANNA MARIA о своей позиции по Крыму23 февраля , 22:15