В Киеве перекрыто движение транспорта на мосту Патона

В ночь на воскресенье в связи с ремонтными работами движение транспорта на мосту Патона закрыто.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" сообщила об ограничении движения по мосту еще в четверг 21 февраля на своей странице в Facebook.

Читайте также: "Упадет или не упадет": когда начнут ремонтировать Шулявский мост в Киеве

Отмечается, что движение транспорта ограничено с полуночи до пяти часов утра в обоих направлениях.

В "Киевавтодоре" просят водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

Что не так с мостом Патона?Известно, что некоторые секции моста находятся не в лучшем состоянии и уже давно требуют капитального ремонта. В прошлом году властями города было объявлено о начале ремонтных работ на мостах Патона, Кирпы и Шулявскому в 2019 году. В частности, на капитальный ремонт моста Патона выделили 20 миллионов гривен, а на Шулявский более 160 миллионов гривен.



Подготовка к реконструкции моста Патона началась еще в конце 2018 года. Тогда проводились противоаварийные работы и комплексное обследование, движение по мосту было частично ограничено.