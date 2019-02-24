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      В Киеве перекрыто движение транспорта на мосту Патона

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      Мост Патона
      Мост Патона / Фото из открытых источников

      В ночь на воскресенье в связи с ремонтными работами движение транспорта на мосту Патона закрыто.

      Коммунальная корпорация "Киевавтодор" сообщила об ограничении движения по мосту еще в четверг 21 февраля на своей странице в Facebook.

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      Отмечается, что движение транспорта ограничено с полуночи до пяти часов утра в обоих направлениях.

      В "Киевавтодоре" просят водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

      Что не так с мостом Патона?Известно, что некоторые секции моста находятся не в лучшем состоянии и уже давно требуют капитального ремонта. В прошлом году властями города было объявлено о начале ремонтных работ на мостах Патона, Кирпы и Шулявскому в 2019 году. В частности, на капитальный ремонт моста Патона выделили 20 миллионов гривен, а на Шулявский более 160 миллионов гривен.

      Подготовка к реконструкции моста Патона началась еще в конце 2018 года. Тогда проводились противоаварийные работы и комплексное обследование, движение по мосту было частично ограничено.

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      Теги: Дороги Авто Транспорт Новости Киева Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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