В Киеве перевернулся грузовик и заблокировал движение: фото
В среду, 24 октября, в Киеве на улице Заболотного перевернулся огромный грузовик. В результате было заблокировано движение другого транспорта.
Об этом сообщаетесь в Facebook-сообществе Dtp.kiev.ua.
"Фуры и грузовики решили таки собрать все рекорды аварийности в Киеве: снова крупное ДТП: фура перевернулась на Заболотного", – говорится в сообщении.
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По предварительной информации, в результате инцидента никто не погиб.
Источник: 24 Канал
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