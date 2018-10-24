В Киеве перевернулся грузовик и заблокировал движение: фото

В среду, 24 октября, в Киеве на улице Заболотного перевернулся огромный грузовик. В результате было заблокировано движение другого транспорта.

Об этом сообщаетесь в Facebook-сообществе Dtp.kiev.ua.

"Фуры и грузовики решили таки собрать все рекорды аварийности в Киеве: снова крупное ДТП: фура перевернулась на Заболотного", – говорится в сообщении.

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По предварительной информации, в результате инцидента никто не погиб.