В Киеве пешеход попал под колеса самого экологичного в мире транспорта

Вечером 28 июня в Киеве на проспекте Победы возле станции метро "Шулявская" велосипедист совершил наезд на пешехода, который в этот момент перебегал дорогу в неустановленном месте.

Об этом сообщает "Информатор".

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Причиной аварии стало то, что мужчина перебегал дорогу в неустановленном месте

"Велосипедист двигался со стороны станции метро "Дорогожичи". Вблизи выезда на Шулявский мост водитель двухколесного транспорта сбил пешехода. По предварительным данным, последний перебегал 6-полосную дорогу в неположенном месте. Отметим, что рядом располагается подземный переход. Пострадавший госпитализирован с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. Был ли нарушитель в состоянии алкогольного опьянения, пока неизвестно", – отмечают журналиста.



Авария произошла на проспекте Победы возле станции метро "Шулявская"

Добавим, что на месте работали полиция, медики и MotoHelp (служба помощи водителям и пассажирам двухколесного транспорта).



Кроме "скорой" и патрульных, на месте также работала MotoHelp

Напомним, в середине июня на Житомирщине произошла фатальное дорожно-транспортное происшествие с участием велосипеда.