В Киеве пьяная девушка во время ссоры убила собственную мать

В Киеве девушка, распивала с квартирантами алкоголь, поссорилась с матерью и убила ее ножом. От полученных ран пострадавшая женщина скончалась на месте.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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В результате ходатайства прокуратуры Киевской области суд взял под стражу 22-летнюю девушку, которая в состоянии алкогольного опьянения убила свою мать во время ссоры.

Установлено, что 22-летняя девушка, находясь в доме родителей и распивая алкогольные напитки с квартирантами, начала ссориться с матерью. Во время ссоры девушка схватила нож и нанесла им два удара по шее матери, – отметили в пресс-службе.

Работники полиции рассказали, что от полученных телесных повреждений 43-летняя пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Под процессуальным руководством Киево-Святошинской местной прокуратуры задержанной сообщено о подозрении по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины. Досудебное расследование продолжается, подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, на Волыни подросток по неосторожности застрелил 16-летнего односельчанина. Как выяснили правоохранители, 15-летний парень вытащил отцовское ружье и случайно выстрелил своему другу в голову. От полученных травм несовершеннолетний скончался мгновенно.