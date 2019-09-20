В Киеве пьяная женщина на "мерсе" влетела в дом: фото и видео

В центре Киеве на пересечении улиц Большой Житомирской и Олеся Гончара столкнулись автомобили Mercedes и Mazda. Один из водителей пострадал.

Так, в ночь на 20 сентября водитель Mazda ехал по улице Большой Житомирской в сторону Михайловского монастыря, пишет "Информатор".

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По его словам, когда проезжал перекресток на зеленый свет, в него влетел Mercedes. От удара автомобиль развернуло – он влетел в фасад дома, на первом этаже которого расположен магазин цветов.



Mazda после ДТП/ Источник: Informator.ua

Из-за столкновения водитель Mazda повредил руку и колено. Женщина, которая была за рулем "мерса", не пострадала. Более того, она вообще не поняла, как произошло ДТП.

Водительница убеждала, что была трезвой и правил не нарушала. Патрульные предложили ей пройти тест на драгере. Результат – 1,1 промилле алкоголя в крови (норма – 0,2).

Фото с места ДТП/ Источник: Informator.ua

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