10:33
20 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шаман хотел прогнать демона Путина. РФ захватывает космос
      Вєсті Кремля
      21:33, 19 сентября
      Вести.UA: Как Зеленский угождает Коломойскому. Дно украинского правосудия
      Вєсті.UA
      19:20, 19 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА

      В Киеве пьяная женщина на "мерсе" влетела в дом: фото и видео

      249 Читати новину українською
      В Киеве пьяная водительница влетела в другое авто и врезалась в магазин
      В Киеве пьяная водительница влетела в другое авто и врезалась в магазин / Информатор

      В центре Киеве на пересечении улиц Большой Житомирской и Олеся Гончара столкнулись автомобили Mercedes и Mazda. Один из водителей пострадал.

      Так, в ночь на 20 сентября водитель Mazda ехал по улице Большой Житомирской в сторону Михайловского монастыря, пишет "Информатор".

      Знайте больше: Там же, где и Зайцева: в Харькове 23-летняя девушка на кабриолете сбила 4 человек – фото и видео

      По его словам, когда проезжал перекресток на зеленый свет, в него влетел Mercedes. От удара автомобиль развернуло – он влетел в фасад дома, на первом этаже которого расположен магазин цветов.


      Mazda после ДТП/ Источник: Informator.ua

      Из-за столкновения водитель Mazda повредил руку и колено. Женщина, которая была за рулем "мерса", не пострадала. Более того, она вообще не поняла, как произошло ДТП.

      Водительница убеждала, что была трезвой и правил не нарушала. Патрульные предложили ей пройти тест на драгере. Результат – 1,1 промилле алкоголя в крови (норма – 0,2).

      Фото с места ДТП/ Источник: Informator.ua

      Смотрите видео с места ДТП (18+)

       

      blog_ava
      Пользователи Facebook решили штурмовать Зону 51: веселые мемы
      сегодня
      8257
      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Транспорт Новости Киева Аварии и ДТП
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Інноваційні технології у виставах: Нацопера України крокує в ногу з часом
      сегодня , 10:00 Інноваційні технології у виставах: Нацопера України крокує в ногу з часом
      Національна опера України 48
      Михайличенко расплакался после гола "Динамо" в матче против "Мальме": видео
      сегодня , 08:39 Михайличенко расплакался после гола "Динамо" в матче против "Мальме": видео
      281
      Пробки в Киеве признали одними из крупнейших в мире: инфографика
      сегодня , 09:45 Пробки в Киеве признали одними из крупнейших в мире: инфографика
      267
      Запуск рынка земли – огромный прогресс
      сегодня , 08:40 Запуск рынка земли – огромный прогресс
      Сергій Фурса 113
      Проблемы водоснабжения, убегают из-за безработицы и убыточный бизнес: новости Крымнаша
      19 сентября , 22:00 Проблемы водоснабжения, убегают из-за безработицы и убыточный бизнес: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1405
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук