В Киеве пьяный наркоман убил женщину и выпрыгнул из окна 7 этажа, – СМИ

Вечером 3 марта в Киеве на Троещине, а именно на проспекте Маяковского, 12В, в многоэтажке произошли страшные случаи. Так, в квартире этого дома нашли тело мертвой женщины. Кроме того, из этого же жилого помещения, которое находится на 7 этаже, из окна выпрыгнул мужчина. К счастью, он остался жив.

Об єтом сообщает "Информатор".

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По предварительным данным, выпрыгнул из окна подозреваемый в убийстве женщины, а сделал он это сразу после совершения преступления.

В итоге после падения его задержали правоохранители. Медики, прибывшие на место инцидента, травм у него не обнаружили, поскольку правонарушитель упал на кусты.



Место, где упал вероятный убийца женщины

Впоследствии в подъезде рядом с квартирой, где произошло убийство, следователи допросили задержанного. Заметим, что тот с трудом отвечал на вопросы, сидел на полу и описывал то, что произошло, невнятно.



Человек, выпрыгнувший из окна квартиры с трупом, вел себя странно

Как утверждают правоохранители, мужчина находился в неадекватном состоянии, поэтому они предполагают, что, кроме алкоголя, он употреблял еще наркотические вещества.

По словам жильцов дома, где произошло убийство, на 7 этаже в вышеупомянутой квартире живут "неблагополучные люди" – наркоманы, которые не только принимают, но и распространяют наркотические средства.



Дом на проспекте Маяковского, 12В, где произошли два шокирующих инцидента

Причины и другие подробности преступления пока неизвестны.

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Добавим, о происшествии написал и ресурс dtp.kiev.ua.

"По предварительной информации, произошло убийство. Никого на место не пускают. Работает бригада "скорой помощи", мобильный офис полиции. На месте находятся представители главного управления. Обстоятельства выясняются", – сообщили журналисты.