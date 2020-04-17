В Киеве пьяный водитель на коленях убеждал патрульных отпустить его: видео

В Киеве в ночь на 17 апреля патрульные полицейские остановили автомобиль после того, как он зацепил отбойник. Как выяснилось, водитель автомобиля был совершенно нетрезвым. Он сразу же взялся разными способами убеждать патрульных, чтобы те его отпустили.

Прежде всего мужчина взялся рассказывать, что он ветеран войны и спрашивать у копов об "а ты там был?", пишет "Киев оперативный".

Мужчина стал на колени и откровенно признался: он ехал пьяным, но только потому, что узнал, что якобы "у дочери онкологическое заболевание".

Я еду домой к ней. Перед тобой стоит атошник на коленях. А ты там был? Я не встану, пока вы меня не отпустите,

– заявил мужчина и сразу же встал.

К слову, чтобы остановить авто нарушителя, который на требование полиции среагировал не сразу, нужно было сразу два наряда правоохранителей. Драгер показал в его крови 1,68 промилле алкоголя, что больше 8 раз выше нормы.

Позже нарушитель начал рассказывать, что пил только потому, что омывал звезды на погонах какого-то большого служащего, пишет издание. Этого на опубликованном видео не слышно.

Патрульные остановили пьяного нарушителя в Киеве: смотрите видео

Важно! Никакого подтверждения или опровержения слов мужчины о его участии в АТО или болезни дочери нет. Впрочем, даже ни одно из этих обстоятельств не является основанием для того, чтобы ставить под угрозу собственную безопасность или жизнь окружающих.