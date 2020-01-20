В Киеве пьяный водитель на Mitsubishi влетел в припаркованные машины: фото, видео

В Киеве на проспекте Науки произошло ДТП с участием Mitsubishi Space Star и грузовика ГАЗель. В результате аварии пострадали четыре человека.

Авария произошла 20 января около 6:50. Об этом с места события сообщает "Информатор".

Читайте также: Автомобиль въехал в остановку с людьми в центре Львова: фото

По предварительной информации, авария произошла из-за маневров водителя Mitsubishi. В салоне автомобиля находились три человека. Все они были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Тест на алкоголь показал 2,09 промилле.

В результате ДТП пострадали водитель и оба пассажира. Одного из пассажиров машина скорой помощи увезла с пробитой головой. Он сидел на переднем сиденье. Именно эта зона в машине пострадала больше всего.

Смотрите видео с места аварии в Киеве:

Еще одним пострадавшим в результате аварии стал водитель ГАЗели. Однако несмотря на травму головы, человек от госпитализации отказался. Несмотря на то, что фактических участников ДТП было всего два, в результате аварии повреждения получили семь автомобилей.

На данный момент движение в сторону Демеевской площади на этом участке дороги ограничено.

ДТП в Киеве на проспекте Науки / фото "Информатор"