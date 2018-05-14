В Киеве пьяный водитель спровоцировал ДТП и сбежал, бросив жену и детей

В понедельник, 14 мая, в Киеве на Днепровской набережной мужчина за рулем автомобиля Tojota FJ въехал в помещение пиццерии Позитано.

Об этом сообщил Информатор.

Автомобиль въехал в пиццерию Позитано: смотрите видео

На момент совершения ДТП в автомобиле находились также жена водителя и двое его маленьких детей.

Мужчина на Toyota FJ въехал в пиццерию Позитано

Виновник аварии покинул место совершения ДТП, оставив своих родных в авто. Их госпитализировали с травмами и ушибами.

Виновник скрылся с места происшествия, покинув жену и детей

Столкновение произошло около 2:20. Со слов жены водителя, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Личность виновника уже установлена, его разыскивает полиция.

Читайте также: Участник ДТП набросился с ножом на патрульную во Львове: 28-летней женщине нужна операция