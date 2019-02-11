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      В Киеве пьяный водитель устроил ДТП и парализовал движение Русановским мостом

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      ДТП в Киеве
      ДТП в Киеве / Эспресо

      В Днепровском районе Киева на Броварском проспекте произошла авария с участием двух внедорожников. Водитель одного из авто был в нетрезвом состоянии. В результате инцидента движение Русановскими мостом было заблокировано.

      Издание Эспресо сообщил, что водитель автомобиля Volkswagen Touareg, проигнорировав дорожные знаки въехал в прицеп автомобиля ремонтников, на котором светилась табличка "Объезд препятствия".

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      От сильного удара прицеп развернуло на 180 градусов, а Volkswagen начало крутить от чего он на скорости ударил Suzuki Grand Vitara и перевернулся на крышу.

      В результате столкновения на дорогу вытекло топливо. На место аварии сразу прибыли пожарные и смыли утечку. После ДТП было полностью перекрыто дорожное движение на Русановский мост. В аварии никто не пострадал.

      Водитель Volkswagen отрицал свою причастность и утверждал, что он лишь пассажир. Однако впоследствии тест на алкоголь показал результат 1,87 промилле, что в 9 раз превышает норму.

      Смотрите видео: Авария в Днепровском районе Киева

       

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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