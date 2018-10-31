03:30
31 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Адмирал Кузнецов" на дне. Российский хитяра об опасности Хэллоуина
      Вєсті Кремля
      21:26, 30 октября
      Вести. UА. Божественные деньги Новинского. Оператор call-центра Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE

      В Киеве почти 2 тысячи человек остались без света: жители одного из домов перекрыли шоссе

      27 Читати новину українською
      Харьковское шоссе в Киеве перекрыли жители дома, которые остались без света
      Харьковское шоссе в Киеве перекрыли жители дома, которые остались без света / hromadske.ua

      Несколько десятков человек перекрыли Харьковское шоссе, они требуют восстановить подачу электроэнергии. В доме, который отключили от электроэнергии в 11 утра, 30 октября, проживают около 2 тысяч человек.

      Об этом сообщило издание "Громадське".

      Читайте также: В Киеве продают шоколад с оккупированного Донецка: в соцсетях показали фото

      Перекрыли дорогу, потому что отключили электроснабжение, это жилой комплекс, в который входит дом 19А, где находится 760 квартир. Этажность дома – 35 этажей. Люди не имеют возможности даже приготовить поесть,
      – рассказал местный житель.

      Отмечается, что дом отключили за долги перед ДТЭК Киевские электросети размер которых достиг 2,7 миллиона гривен.

      "Мы продолжим эту акцию, пока к нам не приедет представитель власти, представитель ДТЭК Киевские электросети и пока не будет восстановлено электроснабжение", – рассказали киевляне.

      Жители дома пропускают только авто служб экстренного реагирования, все остальные автомобили вынуждены разворачиваться для объезда через возникающие конфликтные ситуации.

      Также жители не пропускают общественный транспорт. Водитель одной из маршруток решил объехать перекрытую дорогу по пути трамвая. Ему помогли пассажиры.

      Сообщается, что перебои с поставками электроэнергии и воды в доме не впервые. Многоэтажка, принадлежит скандальном застройщику Анатолию Войцеховскому, которого подозревают в самовольном захвате участков под строительство 40 объектов. Среди прочего отдельные факты повторной продажи квартир в жилых домах, уже реализованных другим гражданам, ввод в эксплуатацию жилья на основании поддельных судебных решений. В сентябре 2016 Войцеховский бежал в РФ после того, как его выпустили под залог.

      Теги: Авто Электроэнергия Новости Киева Новости Украины
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 30 октября: авария с авианосцем в России, освобождения моряков, умер Черкасский
      30 октября , 22:06 Главные новости 30 октября: авария с авианосцем в России, освобождения моряков, умер Черкасский
      Меркель уходит: кто может стать следующим канцлером Германии
      30 октября , 21:04 Меркель уходит: кто может стать следующим канцлером Германии
      Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      30 октября , 20:30 Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      Артем Овдієнко
      Закон о рынках капитала: кому и какую пользу принесут прозрачные финансовые инструменты
      30 октября , 20:01 Закон о рынках капитала: кому и какую пользу принесут прозрачные финансовые инструменты
      Яніна Ткачук
      Штрафы за буллинг: как в Украине будут наказывать за травлю
      30 октября , 19:02 Штрафы за буллинг: как в Украине будут наказывать за травлю
      Наталія Лебідь
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Курс валют на 10 сентября: доллар подорожал, а евро потерял в цене
       10 сентября , 08:29
      IP-телефония — новое слово в сфере мобильной связи
       3 июня 2015 , 18:48
      Месси выиграл "Золотую бутсу"-2017
       29 мая 2017 , 10:08
      Украинцы проехали на внедорожнике 32 000 км из Хмельницкого до Кейптауна
       10 октября , 16:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук