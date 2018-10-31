В Киеве почти 2 тысячи человек остались без света: жители одного из домов перекрыли шоссе

Несколько десятков человек перекрыли Харьковское шоссе, они требуют восстановить подачу электроэнергии. В доме, который отключили от электроэнергии в 11 утра, 30 октября, проживают около 2 тысяч человек.

Об этом сообщило издание "Громадське".

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Перекрыли дорогу, потому что отключили электроснабжение, это жилой комплекс, в который входит дом 19А, где находится 760 квартир. Этажность дома – 35 этажей. Люди не имеют возможности даже приготовить поесть,

– рассказал местный житель.

Отмечается, что дом отключили за долги перед ДТЭК Киевские электросети размер которых достиг 2,7 миллиона гривен.

"Мы продолжим эту акцию, пока к нам не приедет представитель власти, представитель ДТЭК Киевские электросети и пока не будет восстановлено электроснабжение", – рассказали киевляне.

Жители дома пропускают только авто служб экстренного реагирования, все остальные автомобили вынуждены разворачиваться для объезда через возникающие конфликтные ситуации.

Мешканці одного з будинків поблизу Харківського шосе в Києві перекрили дорогу, вони вимагають відновити подачу електроенергії. Без світла опинилися 2 тисячі людей — будинок відключили нібито через борги ДТЕК Київські електромережі pic.twitter.com/v5laSGhSYW — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 30 жовтня 2018 р.

Также жители не пропускают общественный транспорт. Водитель одной из маршруток решил объехать перекрытую дорогу по пути трамвая. Ему помогли пассажиры.

Мешканці одного з будинків поблизу Харківського шосе в Києві перекрили дорогу, вони вимагають відновити подачу електроенергії. Без світла опинилися 2 тисячі людей — будинок відключили нібито через борги ДТЕК Київські електромережі pic.twitter.com/v5laSGhSYW — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 30 жовтня 2018 р.

Сообщается, что перебои с поставками электроэнергии и воды в доме не впервые. Многоэтажка, принадлежит скандальном застройщику Анатолию Войцеховскому, которого подозревают в самовольном захвате участков под строительство 40 объектов. Среди прочего отдельные факты повторной продажи квартир в жилых домах, уже реализованных другим гражданам, ввод в эксплуатацию жилья на основании поддельных судебных решений. В сентябре 2016 Войцеховский бежал в РФ после того, как его выпустили под залог.