В Киеве почти 2 тысячи человек остались без света: жители одного из домов перекрыли шоссе
Несколько десятков человек перекрыли Харьковское шоссе, они требуют восстановить подачу электроэнергии. В доме, который отключили от электроэнергии в 11 утра, 30 октября, проживают около 2 тысяч человек.
Об этом сообщило издание "Громадське".
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Перекрыли дорогу, потому что отключили электроснабжение, это жилой комплекс, в который входит дом 19А, где находится 760 квартир. Этажность дома – 35 этажей. Люди не имеют возможности даже приготовить поесть,
– рассказал местный житель.
Отмечается, что дом отключили за долги перед ДТЭК Киевские электросети размер которых достиг 2,7 миллиона гривен.
"Мы продолжим эту акцию, пока к нам не приедет представитель власти, представитель ДТЭК Киевские электросети и пока не будет восстановлено электроснабжение", – рассказали киевляне.
Жители дома пропускают только авто служб экстренного реагирования, все остальные автомобили вынуждены разворачиваться для объезда через возникающие конфликтные ситуации.
Также жители не пропускают общественный транспорт. Водитель одной из маршруток решил объехать перекрытую дорогу по пути трамвая. Ему помогли пассажиры.
Сообщается, что перебои с поставками электроэнергии и воды в доме не впервые. Многоэтажка, принадлежит скандальном застройщику Анатолию Войцеховскому, которого подозревают в самовольном захвате участков под строительство 40 объектов. Среди прочего отдельные факты повторной продажи квартир в жилых домах, уже реализованных другим гражданам, ввод в эксплуатацию жилья на основании поддельных судебных решений. В сентябре 2016 Войцеховский бежал в РФ после того, как его выпустили под залог.