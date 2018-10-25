В Киеве почти сутки не могут убрать фуру, которая перекрыла дорогу

В Киеве на кольцевой не могут убрать грузовик, который накануне, 24 октября, перевернулся посреди дороги и заблокировал движение.

Как ранее сообщал 24 канал, в среду, 24 октября, в Киеве на улице Заболотного, опрокинутая фура заблокировала движение другого транспорта.

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Спасатели не могли найти тягач, который бы сдвинул с места грузовик. Пока они искали технику, фуру удалось разгрузить. Только утром ее поставили на колеса и оттащили с проезжей части. Однако, с трассы так и не убрали, уверяют, справятся с этим после обеда.

Грузовик перевернулся на улице Заболотного

К счастью, водитель транспортного средства отделался лишь ушибом на руке, и все это время находился на месте аварии. А вот автомобилистам пришлось вчера изрядно понервничать. Фура перекрыла 2 из 4 полос, из-за чего образовались пробки.

Напомним, ДТП произошло около полудня. Водитель грузовика превысил безопасную скорость и не удержал перегруженный автомобиль на трассе. Фура перевернулась на правый бок и снесла отбойник.