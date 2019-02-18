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      В Киеве почтили героев Широкинской наступательной операции

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      В Киеве почтили героев Широкинской наступательной операции
      В Киеве почтили героев Широкинской наступательной операции

      16 февраля, в Киеве отметили четвертую годовщину Широкинской наступательной операции.

      К мероприятию присоединились ветераны российско-украинской войны и патриоты, которые пожелали почтить героев этих боев.

      В рамках указанной операции, в феврале 2015 года, бойцы полка "Азов" освободили пять населенных пунктов в Донецкой области, изменив линию фронта и защитив от обстрела город Мариуполь. Это наступление является примером стойкости и профессионализма командного состава азовцев и стало одним из переломных моментов в войне на Востоке Украины.

      Почтение памяти героев началось на Софийской площади. Именно оттуда в 2014 году, присягнув на верность Украине, отправлялись на войну с оккупантом первые наши добровольцы. Теперь эти воины собрались сегодня вместе, чтобы вспомнить павших в боях собратьев и поделиться непростыми воспоминаниями.

      Свой траур по погибшим выразил бывший командующий Широкинской операцией и нынешний руководящих "Национальных Дружин" Игорь Михайленко. Затем гости мероприятия были приглашены посетить культурно-художественную платформу "Патриот", где состоялась фотовыставка и показ видеороликов об ужасных событиях тех боев.

      Широкинская операция, длившаяся с 10 по 15 февраля 2015 года, остается самым успешным наступлением украинских воинов в зоне ООС за последние 4 года. Этот подвиг заслуживает того, чтобы его помнили!

      Более подробную информацию о событиях Широкинской операции вы можете найти по ссылке.

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      Теги: "Азов" Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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