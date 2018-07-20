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В Киеве почтили память погибшего Павла Шеремета: фото с места события

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20 июля проходит уже вторая годовщина убийства журналиста Павла Шеремета. Коллеги, друзья Павла и неравнодушные почтили память журналиста в центре Киева, где был взорван его автомобиль. Возмущены бездействием правоохранителей, люди требуют не тормозить расследование.

Перекресток улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого – сюда утром несут свежие цветы, кладут их прямо на землю. А кто-то принес бокал белорусского пива, поскольку Павел Шеремет, который улыбается с портрета, окутанного траурной лентой, всегда подчеркивал откуда он.

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Ровно два года назад на этом месте, в центре столицы его жизнь оборвалась. Это произошло утром 20 июля. Павел вышел из дома, собирался на радио, где вел свою программу. Сел в автомобиль, проехал несколько метров, но уже через мгновение машина взорвалась. Об этом убийстве заговорили во всем мире.

Я считаю, что задача власти – создать такую среду, в которой журналисты могут спокойно заниматься своей профессией и не бояться. Могут информировать граждан Украины честно и беспристрастно, чтобы люди могли самостоятельно формировать свою точку зрения на события,
– заверила посол США в Украине Мари Йованович.

В России намекали, что его убрала украинская власть. Мол, много говорил, у нас – видели российский след. Следовательно, Президент Петр Порошенко назвал поиск убийц "делом чести".

Полиция тогда пообещала быстрое расследование, однако никаких результатов нет. Правоохранители объясняют, мол, российское гражданство Шеремета и невозможность проведения следственных действий на территории Федерации осложняют расследование. Следствие рассматривает 5 версий совершения убийства журналиста. Однако полиция продолжает говорить загадками, и не может назвать ни имен, ни фамилий.

Проведена работа по определенным направлениям. Сегодня могу сказать, что установлен человек, которого можно идентифицировать,
– сказал заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Если бы не журналисты, следствие вообще не сдвинулось бы с места. Коллеги Шеремета провели собственное расследование – собрали видео с камер наблюдения вблизи места взрыва. Они выяснили, что под автомобиль подложила взрывчатку женщина, ее прикрывал мужчина. А недалеко от дома Павла всю ночь дежурил бывший работник СБУ Игорь Устименко. Журналисты предположили, что Служба Безопасности следила за Шереметом, но в ведомстве это опровергли.

Люди, которые сегодня пришли на место трагедии, требуют наконец найти убийц. "Павел Шеремет 2 года" – в руках у них таблички с напоминанием сколько времени прошло.

Важно не спускать это на тормозах. Важно напоминать об этом, и очень важно в результате заставить правоохранителей публично отчитаться о том, что было сделано за эти два года,
– заявила главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

Украинские чиновники сегодня сюда не наведались. А коллеги и друзья требуют от следствия активизироваться и с теплотой вспоминают Павла.

Смотрите видеорепортаж с места события

 

Автор: Эдуард Крижановский
Теги: Новости Украины Новости Киева Убийство Павла Шеремета Павел Шеремет Фотоновости
Источник: 24 канал
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