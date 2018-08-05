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В Киеве почтили память жертв "Большого террора"

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В Украине почтили память жертв "Большого террора", организованного Сталиным
В Украине почтили память жертв "Большого террора", организованного Сталиным / Фото из соцсетей

В Киеве активисты почтили память жертв сталинского "Большого террора", который был начат диктатором 5 августа 1937 года.

Участники акции памяти пришли сначала к кресту жертвам "Большого террора" рядом с Международным центром культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины, а позже посетили мемориальный комплекс в заповеднике "Быковнянские могилы", передает "Радио Свобода".

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5 августа – это фактическое начало выполнения в Украине пресловутого приказа НКВД о репрессировании бывших кулаков, "антисоветских элементов" и уголовников. Собственно, по информации, которую мы сейчас имеем, массовые аресты начались значительно раньше, но именно в эти дни началась работа так называемых "внесудебных троек" и массовое уничтожение людей в плановом порядке,
– рассказал директор заповедника Богдан Биляшивский.

По его словам, в Быковне хоронили людей, которых расстреляли "специальные органы правопорядка" с лета 1937-го и до взятия Киева нацистами в сентябре 1941 года.

Кроме этого, Биляшивский уточнил, что в Быковне похоронены от 30 тысяч  расстрелянных.

"Верхнюю планку исследователи называют – до 100 тысяч похороненных", – добавил он.

 

Теги: История Жертвы Новости Киева
Источник: 24 Канал
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