В Киеве почтили память жертв геноцида крымских татар

В пятницу, 18 мая, в Киеве состоялся вечер-реквием посвященный дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, которых в 1944 году советская власть назвала предателями и принудительно выселили из их домов.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала корреспондентка.

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На акции присутствовали люди, которые с 2014 года ни разу не были на родине, даже молодежь, приехавшая учиться Киев, с тех пор еще не виделась с родителями.

Певица Джамала также пришла почтить память жертв геноцида и отметила, что даже своего сына не может отвести в Крым, ведь ее там называют "бандеровкой".

Я не могу свободно поехать в Крым и наслаждаться своей Родиной. Да, мы не депортированы, но ничего хорошо сейчас у нас не происходит,

– отметила Джамала.

Крымские татары говорят, что сейчас в Крыму тот же 1944 год, ведь продолжаются притеснения и посадки в тюрьму.

"Вчера арестовали около 20 молодых людей. Их несколько часов допрашивали, проводили анализ ДНК и к ним применяли унизительные процессуальные мероприятия. И это все просто за то, что молодые люди вышли на акцию почтить память жертв геноцида", – рассказала заместитель министра информационной политики Эмине Джапаров.

Петр Порошенко, выступавший на мероприятии рассказал, что сейчас создана рабочая группа, которая работает над изменениями в Конституции, которые помогут самоопределиться коренному населению Крыма и предлагает создать представительный орган Крымский совет.