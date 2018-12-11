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      В Киеве под посольством ЕС люди вышли на митинг с требованием освободить узников Кремля

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      В Киеве под посольством ЕС люди вышли на митинг с требованием освободить узников Кремля
      В Киеве под посольством ЕС люди вышли на митинг с требованием освободить узников Кремля / hromadske.ua

      В Киеве под посольством Европейского Союза около 25 человек вышли на акцию поддержки украинских заключенных, которых удерживают в тюрьмах России.

      Об этом сообщает Громадське.

      Читайте также: Олег Сенцов восстанавливается после голодания: что известно о состоянии украинского политзаключенного

      На плакатах митингующих — фото заложников и заключенных, а также цитаты из декларации прав человека.

      мітинг київ
      Под посольством Евросоюза в Киеве вышли с требованием освободить узников Кремля//Фото: Громадське

      Прежде всего, мы вышли поддержать Олега Сенцова. И эта акция в рамках акции #SaveOlegSentsov. Но также мы поддерживаем и пленных украинских моряков, и тех, кто сидит в тюрьмах Донбасса,
      — сказала правозащитница Леся Матвийчук.

      Участники акции выдвинули требования: освобождение заложников и заключенных, обращение к странам-партнерам для принятия "акта Магнитского", который бы позволил привлекать к ответственности нарушителей прав человека в аннексированном Крыму.

      Более того, акция приурочена к заседанию Европарламента 12 декабря, на котором Олег Сенцов должен был бы получить премию Сахарова за свободу мысли.

      Напомним, что российская сторона вновь сорвала предложение по освобождению заложников и политзаключенных, запланированное на 27 декабря 2018 года.

      За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

      Что случилось в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Киева Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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