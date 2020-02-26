В Киеве под посольством России прошла акция к 6 годовщине оккупации Крыма: видео

Несколько десятков украинцев, вечером 26 февраля вышли на акцию под посольство России. Они отмечают, что РФ незаконно оккупировала украинский Крым в 2014 году, и призывают мир давить на агрессора.

Среди присутствующих было много крымских татар и несколько освобожденных политзаключенных – Олег Сенцов, Эдем Бекиров и другие. В руках они держали фото крымчан, которые до сих пор находятся в плену РФ.

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Олег Сенцов на акции отметил, что сегодня очень важно помнить о Крыме и особенно об украинцах, находящихся в плену врага. Российское посольство бывший политзаключенный назвал настоящей тюрьмой.

Я верю, что рано или поздно режим Путина рухнет. Верю, что Крым и Донбасс вернутся в Украину. Слава Украине,

– отметил Сенцов.

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В то же время Эдем Бекиров отметил, что агрессивному режиму Владимира Путина в России скоро придет конец.

"Путинскому режиму конец. Еще немного осталось. И наши все политзаключенные скоро будут дома. Чем быстрее он освободит наших политзаключенных, наши захваченные территории, тем на 1 день Гаазский суд уменьшит его пребывание за решеткой", – сказал на акции Бекиров .

Он напомнил, что сейчас в российском плену находится около 115 пленных, среди которых более 80 – крымские татары.

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Также активисты требуют поднять вопрос аннексированного Крыма на встрече лидеров в нормандском формате. Они отмечают, что украинская власть должна говорить в мире и о возвращении оккупированного Донбасса, и о аннексированном полуострове.

На акции украинцы высказали 6 требований к России:

Освободить крымских политических заключенных.

Прекратить замещение населения.

Прекратить расовую дискриминацию коренного населения, крымских татар и этнических украинцев.

Отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа.

Прекратить милитаризацию Крыма и вывести оттуда российские войска.

Уйти из Крыма.

Кроме того, активисты повесили у российского посольства небольшой баннер в цветах российского флага. На нем изображен Путин-царь, сидящий на унитазе. Сам баннер дополняет красноречивая надпись "А царь-то – х*йло!".



Баннер-высмеивание Путина, как оккупанта Украины / фото 24 канала, Андрей Костюк

На акцию люди принесли и плетеные лапти, как символ ноги Кремля в Крыму. Эту традиционную русскую обувь активисты бросали в посольство РФ. Как обїяснил Бекиров, "русские лапти топчут украинскую землю".

Активисты принесли лапти под посольство РФ / фото 24 канала, Андрей Костюк

Активисты забросали посольство РФ в Киеве российскими лаптями / фото 24 канала

Как Россия оккупировала украинский Крым?