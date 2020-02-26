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      В Киеве под посольством России прошла акция к 6 годовщине оккупации Крыма: видео

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      Акция к 6 годовщине оккупации Крыма / Фото 24 канала, Андрей Костюк

      Несколько десятков украинцев, вечером 26 февраля вышли на акцию под посольство России. Они отмечают, что РФ незаконно оккупировала украинский Крым в 2014 году, и призывают мир давить на агрессора.

      Среди присутствующих было много крымских татар и несколько освобожденных политзаключенных – Олег Сенцов, Эдем Бекиров и другие. В руках они держали фото крымчан, которые до сих пор находятся в плену РФ.

      Важно: 26 февраля официально признали Днем сопротивления Крыму российской оккупации: Зеленский подписал указ

      Олег Сенцов на акции отметил, что сегодня очень важно помнить о Крыме и особенно об украинцах, находящихся в плену врага. Российское посольство бывший политзаключенный назвал настоящей тюрьмой.

      Я верю, что рано или поздно режим Путина рухнет. Верю, что Крым и Донбасс вернутся в Украину. Слава Украине,
      – отметил Сенцов.

      Акция к годовщине оккупации Крыма: видео 24 канала

      В то же время Эдем Бекиров отметил, что агрессивному режиму Владимира Путина в России скоро придет конец.

      "Путинскому режиму конец. Еще немного осталось. И наши все политзаключенные скоро будут дома. Чем быстрее он освободит наших политзаключенных, наши захваченные территории, тем на 1 день Гаазский суд уменьшит его пребывание за решеткой", – сказал на акции Бекиров .

      Он напомнил, что сейчас в российском плену находится около 115 пленных, среди которых более 80 – крымские татары.

      Интересно: Крым не станет ценой для мира на Донбассе, – Зеленский

      Также активисты требуют поднять вопрос аннексированного Крыма на встрече лидеров в нормандском формате. Они отмечают, что украинская власть должна говорить в мире и о возвращении оккупированного Донбасса, и о аннексированном полуострове.

      На акции украинцы высказали 6 требований к России:

      • Освободить крымских политических заключенных.
      • Прекратить замещение населения.
      • Прекратить расовую дискриминацию коренного населения, крымских татар и этнических украинцев.
      • Отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа.
      • Прекратить милитаризацию Крыма и вывести оттуда российские войска.
      • Уйти из Крыма.

      Кроме того, активисты повесили у российского посольства небольшой баннер в цветах российского флага. На нем изображен Путин-царь, сидящий на унитазе. Сам баннер дополняет красноречивая надпись "А царь-то – х*йло!".

      Баннер-высмеивание Путина, как оккупанта Украины / фото 24 канала, Андрей Костюк

      На акцию люди принесли и плетеные лапти, как символ ноги Кремля в Крыму. Эту традиционную русскую обувь активисты бросали в посольство РФ. Как обїяснил Бекиров, "русские лапти топчут украинскую землю".

      Активисты принесли лапти под посольство РФ / фото 24 канала, Андрей Костюк

      Активисты забросали посольство РФ в Киеве российскими лаптями / фото 24 канала

      Как Россия оккупировала украинский Крым?

      • 6 лет назад, в начале 2014-го Россия напала на Украину и аннексировала Крым. В то время в нашей стране продолжался Евромайдан, а Виктор Янукович еще оставался официальным президентом.
      • В первые дни оккупации РФ перебросила на территорию полуострова своих военных в форме без опознавательных знаков. Это было просто, ведь в украинском Крыму базировались войска Черноморского флота России. Параллельно на полуострове появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".
      • 16 марта Москва провела так называемый референдум, который послужил ей основанием для незаконного "присоединение" Крыма к России. Этот референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы.
      • Весь цивилизовний мир постоянно подчеркивает: Россия незаконно аннексировала украинский Крым. За это против оккупантов были введены жесткие экономические санкции.
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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Киева Новости России Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Украины Новости политики
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