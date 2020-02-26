В Киеве под посольством России прошла акция к 6 годовщине оккупации Крыма: видео
Несколько десятков украинцев, вечером 26 февраля вышли на акцию под посольство России. Они отмечают, что РФ незаконно оккупировала украинский Крым в 2014 году, и призывают мир давить на агрессора.
Среди присутствующих было много крымских татар и несколько освобожденных политзаключенных – Олег Сенцов, Эдем Бекиров и другие. В руках они держали фото крымчан, которые до сих пор находятся в плену РФ.
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Олег Сенцов на акции отметил, что сегодня очень важно помнить о Крыме и особенно об украинцах, находящихся в плену врага. Российское посольство бывший политзаключенный назвал настоящей тюрьмой.
Я верю, что рано или поздно режим Путина рухнет. Верю, что Крым и Донбасс вернутся в Украину. Слава Украине,
– отметил Сенцов.
Акция к годовщине оккупации Крыма: видео 24 канала
В то же время Эдем Бекиров отметил, что агрессивному режиму Владимира Путина в России скоро придет конец.
"Путинскому режиму конец. Еще немного осталось. И наши все политзаключенные скоро будут дома. Чем быстрее он освободит наших политзаключенных, наши захваченные территории, тем на 1 день Гаазский суд уменьшит его пребывание за решеткой", – сказал на акции Бекиров .
Он напомнил, что сейчас в российском плену находится около 115 пленных, среди которых более 80 – крымские татары.
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Также активисты требуют поднять вопрос аннексированного Крыма на встрече лидеров в нормандском формате. Они отмечают, что украинская власть должна говорить в мире и о возвращении оккупированного Донбасса, и о аннексированном полуострове.
На акции украинцы высказали 6 требований к России:
- Освободить крымских политических заключенных.
- Прекратить замещение населения.
- Прекратить расовую дискриминацию коренного населения, крымских татар и этнических украинцев.
- Отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа.
- Прекратить милитаризацию Крыма и вывести оттуда российские войска.
- Уйти из Крыма.
Кроме того, активисты повесили у российского посольства небольшой баннер в цветах российского флага. На нем изображен Путин-царь, сидящий на унитазе. Сам баннер дополняет красноречивая надпись "А царь-то – х*йло!".
Баннер-высмеивание Путина, как оккупанта Украины / фото 24 канала, Андрей Костюк
На акцию люди принесли и плетеные лапти, как символ ноги Кремля в Крыму. Эту традиционную русскую обувь активисты бросали в посольство РФ. Как обїяснил Бекиров, "русские лапти топчут украинскую землю".
Активисты принесли лапти под посольство РФ / фото 24 канала, Андрей Костюк
Активисты забросали посольство РФ в Киеве российскими лаптями / фото 24 канала
Как Россия оккупировала украинский Крым?
- 6 лет назад, в начале 2014-го Россия напала на Украину и аннексировала Крым. В то время в нашей стране продолжался Евромайдан, а Виктор Янукович еще оставался официальным президентом.
- В первые дни оккупации РФ перебросила на территорию полуострова своих военных в форме без опознавательных знаков. Это было просто, ведь в украинском Крыму базировались войска Черноморского флота России. Параллельно на полуострове появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".
- 16 марта Москва провела так называемый референдум, который послужил ей основанием для незаконного "присоединение" Крыма к России. Этот референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы.
- Весь цивилизовний мир постоянно подчеркивает: Россия незаконно аннексировала украинский Крым. За это против оккупантов были введены жесткие экономические санкции.