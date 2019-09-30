В Киеве поддержали политзаключенного Дудку, который в третий раз встречает день рождения в плену

На Майдане Независимости 30 версеня провели акцию-перфоманс в поддержку севастопольца, бывшего военного моряка МВД Украины, политзаключенного Владимира Дудки. Свой 55-летний юбилей он встречает в российском плену. Мужчину незаконно упрятали за решетку на 14 лет по сфарбикованному делу "украинских диверсантов".

По случаю дня рождения Владимира Дудки в Киеве собрались родные и друзья заложника Кремля: его старший брат Петр с женой, двоюродные сестры.

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К акции также присоединились бывшие политзаключенные Евгений Панов и Исмаил Рамазанов, общественные активисты и правозащитники глобальной инициативы Save Oleg Sentsov. В руках протестующие держали плакаты, разноцветные шарики и сине-желтые кораблики.

Акция в поддержку политзаключенного Владимира Дудки в Киеве / фото 24 канала, Екатерина Петренко

Правозащитница Александра Матвийчук сообщила, что в оккупированном Крыму пытки током и избиения применяли ко всем участникам дела "украинских диверсантов": Владимиру Дудке, Алексею Бессарабову и Дмитрию Штыбликову. По ее словам, этим пыткам пленных подвергали, чтобы они признали вину в том, чего они не совершали. Известно, что сейчас Владимира Дудку и Алексея Бессарабова этапируют со временно оккупированного полуострова в московское СИЗО "Лефортово". Там им 14 октября рассмотрят апелляции на приговор.



Алексей Бессарабов и Владимир Дудка

Брат заложника Кремля Петр Дудка сообщил, что пленнику не оказывалась надлежащая медицинская помощь в заключении, что сильно ухудшило его состояние здоровья.

У него язва желудка, гипертоническая болезнь, аденома простаты. Время от времени дает о себе знать и сердце,

– сказал Петр Дудка.

По его словам, письма тоже не отдавали. К тому же, все эти три года неволи посещения украинского консула также были невозможны, иначе это стало бы признанием аннексии Крыма.



Брат Володимира Дудки – Петр / Фото 24 канала, Катерина Петренко

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Бывший политзаключенный Евгений Панов, который вернулся в Украину 7 сентября в результате обмена "35 на 35", поделился воспоминаниями о Дудке и Бессарабове, с которыми некоторое время содержался вместе.

Для меня это Леха и Михалыч. Мы разговаривали через дверь, я им читал "Новую газету". Это очень хорошие люди с честью и достоинством. Они держались крепко, не признали вину, и не отказались от своей позиции. За них нужно бороться, они военные, гордость нашей армии. Я готов руку или ногу отдать, чтобы их освободили. Свободу Михалычу и Леше! Слава Украине!

– эмоционально высказался Панов.



Экс-пленник Кремля Евгений Панов / Фото 24 канала, Екатерина Петренко

Благодаря акциям протестов о наших пленниках и военнопленных не забывает ни украинское руководство, ни международное сообщество, убеждена правозащитница Матвийчук.

Эта акция – сигнал международному сообществу: оно должно давить на РФ, чтобы все люди из наших списков пленных были освобождены. А также это сигнал украинцам, что борьба продолжается,

– подчеркнула она.



Правозащитница Александра Матвийчук на акции в Киеве / Фото 24 канала, Екатерина Петренко

К акции присоединилась и российская правозащитница и журналистка Виктория Ивлеева, которая неоднократно помогала заключенным в РФ украинцам. Она извинилась перед семьей заложника Кремля.

"Простите нас за все мучения, которые ваш сын, брат, муж проходит... Это вина всех россиян, что мы построили такую систему. Ничего, кроме бесконечного чувства вины и надежды на прощение... Этим и живут те россияне, которые помогают украинцам в российской неволе", – сказала Ивлеева.

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Журналистка также добавила, что 9 месяцев она вместе с другими российскими правозащитниками передавали еду и необходимые вещи украинским морякам, и еще месяц – другим политзаключенным, которые ждали обмена. Она заверила, что мешки для еды, чтобы помогать продуктами Дудке и Бессарабову, уже готовы.



Виктория Ивлеева на акции по поддержке Дудки в Киеве / Фото 24 канала, Екатерина Петренко

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А пока экс-пленник, крымчанин Исмаил Рамазанов, который полгода был арестован за "разжигание вражды и ненависти", подчеркнул: в неволе очень поддерживают письма.

"Ты читаешь их каждые полчаса, а потом через день снова перечитываешь, этим спасаясь от одиночества. Ваши слова поддержки там воспринимаются совсем иначе. За полгода неволи я понял, что такое плен, российская тюрьма, когда тебя преследуют и когда твоя мать высыхает от слез. Это очень тяжело. Мы все хотим приблизить тот день свободы наших граждан. О военнопленных на оккупированных территориях Донбасса тоже не стоит замалчивать", – сказал Рамазанов.



Бывший пленник Кремля Исмаил Рамазанов / Фото 24 канала, Екатерина Петренко

Только совместными усилиями следует и дальше привлекать внимание, чтобы "Список Сенцова" уменьшился до нуля, отметил президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

Владимир Дудка, Бесарабов Дмитрий, Дмитрий Штыбриков, Алексей Стогний, Глеб Шаблий, Валентин Выговский и другие должны оказаться в Украине на свободе. Все заложники Кремля должны получить свободу, вернуться в Украину и снова стать членами нашего общества,

– отметил Гончар.



Михаил Гончар на акции по поддержке Владимира Дудки / Фото 24 канала, Екатерина Петренко

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Хоть с грустью, но сегодня на Майдане Независимости таки праздновали день рождения Владимира Дудки. Акцию завершили символическими пожеланиями, передавая микрофон друг другу и произнося слова поздравлений. В частности пленнику желали здоровья, силы пережить пытки и скорейшего возвращения домой.

"Слово имеет мощную энергетическую силу и может преодолевать расстояния. Мы искренне верим: сбудется все, что пожелали. В России и в оккупированном Крыму остались за решеткой минимум 86 украинских политзаключенных, а в ОРДЛО – 227 военнопленных украинцев. Мы должны бороться за каждого из них", – сказала правозащитница Матвийчук.

Владимир Дудка – 55-летний севастополец, бывший военный моряк МВД Украины, командир корабля "Симферополь", политзаключенный.



Политзаключенный Кремля Владимир Дудка

Что известно о "деле украинских диверсантов"? 9 ноября 2016 года в Севастополе задержали сотрудников крымского аналитического центра "Номос" Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку. Всех троих обвинили в подготовке диверсий в аннексированном Крыму на заказ украинской разведки и прибегли к фальсификации дела.



Севастопольский городской суд 4 апреля незаконно приговорил фигурантов "дела крымских диверсантов" Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам тюрьмы. Суд также назначил штраф Дудке – в размере 350 тысяч рублей (около 150 тысяч гривен), Бессарабову – 300 тысяч рублей (125 тысяч гривен).



Верховный суд России назначил на 15 октября рассмотрение апелляционной жалобы на приговор подконтрольного России Севастопольского городского суда по "делу украинских диверсантов" Владимира Дудки и Алексея Бессарабова. Для этого их сейчас этапируют из Симферополя в Москву.