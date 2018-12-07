В Киеве подняли флаги ВМС и Литвы в поддержку военнопленных украинских моряков

В пятницу, 7 декабря, возле здания МИД Украины состоялась церемония поднятия флагов Украины, ВМС и Литвы в знак поддержки пленных украинских моряков.

Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

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Участие в церемонии приняли министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Я очень рад, что сегодня у нас есть шанс поддержать наших военных, поддержать наших воинов", – сказал Климкин перед началом церемонии "Европейской правде". Он сказал, что "в разные времена украинцы и литовцы также боролись и побеждали вместе".

В такие эмоциональные моменты очень важно чувствовать солидарность и поддержку настоящих друзей,

– добавил Климкин.

Министр отметил, что сейчас "вся дипломатическая команда, вся Украина и ее друзья" пытаются поддержать украинских военнопленных моряков.

На знак підтримки наших моряків, захоплених Росією в Чорному морі, сьогодні в МЗС піднято прапор ВМС ЗС України. У такі емоційні моменти дуже важливо відчувати солідарність і підтримку справжніх друзів. Дякую @LinkeviciusL ! pic.twitter.com/JD4r4jVdlo — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 7, 2018

К слову, в пятницу, 7 декабря, президент Литвы Даля Грибаускайте прибыла в Украину с официальным визитом. Она решила поддержать Украину и обсудить отпор агрессии России на Донбассе и в Азовском море.

Напомним, что у военнопленных украинских моряков, находящихся в СИЗО Москвы, тяжелые ранения ног и ампутация пальцев руки.

Что случилось в Керченском проливе?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу. Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. 29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.