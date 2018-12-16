В Киеве подполковник СБУ устроил стрельбу, а затем похитил авто у таксиста: фото

В воскресенье утром, 16 декабря, в Киеве в результате споров с таксистом пассажир начал угрожать водителю оружием, а затем похитил его автомобиль. Правонарушителем оказался подполковник СБУ.

Об этом сообщает "ДТП Киев" со ссылкой на правоохранительные органы.

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Водитель службы такси "Экспресс" – гражданин РФ Владимир Ларшин – сообщил полиции, что неизвестный пригрозил неустановленным короткоствольным оружием и, совершив из него несколько выстрелов в воздух, украл его авто Toyota Corolla.



В Киеве подполковник СБУ устроил стрельбу

Полиции удалось задержать пассажира-вора. Им оказался 33-летний подполковник СБУ Иван Онищук. У него изъяли пистолет "Макарова".



У задержанного было при себе удостоверение сотрудника СБУ

Как сообщает волонтер Роман Синицын, задержанный находился в нетрезвом состоянии.