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В Киеве подросток вылез на крышу электропоезда и загорелся после поражения током

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В Киеве подросток вылез на крышу электропоезда и загорелся
В Киеве подросток вылез на крышу электропоезда и загорелся / Фото из открытых источников

Вечером 10 июня в Киеве на территории вокзального комплекса станции "Дарница" током ударило 13-летнего парня. В тот день он вместе со своими друзьями катался в электропоезде городского сообщения. По предварительным данным, когда поезд двигался, парень зашел между вагонами и вылез на крышу. Подросток взялся за железную дугу, которая передает электроток, и загорелся.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Ребенок получил общую высоковольтную электротравму, ожоги второй и третьей степеней охватывают 55% поверхности тела. Сейчас парень в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении Киевской городской больницы №2,
– отмечают в полиции.

В отношении родителей пострадавшего мальчика и родителей его друзей составлены административные протоколы за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей относительно воспитания детей).

 

Теги: Новости Киева метро
Источник: 24 Канал
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