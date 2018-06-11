В Киеве подросток вылез на крышу электропоезда и загорелся после поражения током

Вечером 10 июня в Киеве на территории вокзального комплекса станции "Дарница" током ударило 13-летнего парня. В тот день он вместе со своими друзьями катался в электропоезде городского сообщения. По предварительным данным, когда поезд двигался, парень зашел между вагонами и вылез на крышу. Подросток взялся за железную дугу, которая передает электроток, и загорелся.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Ребенок получил общую высоковольтную электротравму, ожоги второй и третьей степеней охватывают 55% поверхности тела. Сейчас парень в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении Киевской городской больницы №2,

– отмечают в полиции.

В отношении родителей пострадавшего мальчика и родителей его друзей составлены административные протоколы за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей относительно воспитания детей).