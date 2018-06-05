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В Киеве подросток выпрыгнув из окна наложил на себя руки

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В Киеве возле Верховной Рады мужчина совершил самоубийство
В Киеве возле Верховной Рады мужчина совершил самоубийство / Фото из открытых источников

В Киеве на проспекте Лобановского 14-летний подросток покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна одного из домов.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ЧП Киева УНН.

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На данный момент известно, что это самоубийство 14-летнего мальчика. Полиция выясняет обстоятельства, по факту открыто уголовное производство.

"Мальчик выпрыгнул из окна одного из домов на проспекте Лобановского, тело было обнаружено в ночь на 5 июня", – говорится в сообщении.

Издание "Вголос" сообщает, что тело ребенка обнаружили случайные прохожие.

Начальник отдела ювенальной превенции Нацполиции Киева Оксана Поплавская рассказала, что учителя характеризуют этого подростка только положительно. Парень не был отличником, но ответственно относился к учебе.

В момент самоубийства мама мальчика находилась в другой комнате. Школьник выпрыгнул из окна девятого этажа. О том, что случилось несчастье, женщине сказали соседи, когда прохожие обнаружили у подъезда тело подростка,
– отметила Поплавская.

По словам правоохранителей, погибший подросток не был участником так называемых групп смерти.

Теги: Новости Украины Дети Самоубийство Новости Киева Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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