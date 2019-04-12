В Киеве подстрелили мужчину – волонтеры разыскивают свидетелей

8 апреля в Киеве неизвестные подстрелили мужчину за то, что он сделал замечание компании ребят. Злоумышленников задержали, но, к сожалению, достаточной доказательной базы у следствия нет. Если вы стали свидетелем этого события – позвоните 102.

Инцидент произошел 8 апреля между 22:20 и 23 вечера в Киеве на улице Трутенко, 6 (сейчас улица Максимовича). Пострадавший Андрей Иванченко сделал замечание компании ребят. В результате – получил пулевое ранение. Об этом сообщила коллега пострадавшего, волонтер Ольга Нагорная на своей странице в Facebook.

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Медики удалили пострадавшему глаз, однако это лишь половина пути. Мужчину ждет еще операция по удалению пули из мозга.

Поскольку пока нет достаточных доказательств, чтобы наказать злоумышленников, волонтеры призывают всех свидетелей происшествия помочь следствию.

Карта Киева с указанием места инцидента:

У пострадавшего есть жена и маленький сын.



Андрей Иванченко с сыном

Если вы хотите помочь финансово:

Карточка жены Андрея Иванченко

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