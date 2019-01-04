В Киеве поезд протаранил автомобиль Honda: фото и видео
В Святошинском районе Киева поезд, перевозивший щебень, протаранил автомобиль марки Honda, который стоял на рельсах. Жертв и пострадавших в результате ДТП нет.
Об этом сообщает Информатор.
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Водитель автомобиля заявляет, что он подъехал к шлагбауму возле жилого комплекса и остановился на рельсах, чтобы найти пропуск. По его словам, он отвлекся и не слышал приближения поезда. Кроме того, водитель отметил, что никаких звуковых или световых сигналов машинист не подавал.
Он не слепил, у него не работали огни! Огни работают сейчас! А в тот момент огни не работали, звукового сигнала он не подавал. Это охранники начали кричать,
– утверждает водитель автоомобиля.
Автомобиль значительно пострадал в результате ДТП//Фото: Информатор
Однако руководитель машиниста эту информацию опровергает.
У него было шесть груженых вагонов, он не мог вовремя остановиться. Поэтому он не избежал столкновения. Но у него все горело, и он подавал предупредительные сигналы, –заявил руководитель машиниста.
Стоит добавить, что информацию о том, что машинист подавал сигналы водителю об опасности подтвердил охранник, который стал очевидцем инцидента.
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