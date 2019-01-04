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      В Киеве поезд протаранил автомобиль Honda: фото и видео

      21 Читати новину українською
      В Киеве поезд протаранил автомобиль Honda
      В Киеве поезд протаранил автомобиль Honda / kiev.informator.ua

      В Святошинском районе Киева поезд, перевозивший щебень, протаранил автомобиль марки Honda, который стоял на рельсах. Жертв и пострадавших в результате ДТП нет.

      Об этом сообщает Информатор.

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      Водитель автомобиля заявляет, что он подъехал к шлагбауму возле жилого комплекса и остановился на рельсах, чтобы найти пропуск. По его словам, он отвлекся и не слышал приближения поезда. Кроме того, водитель отметил, что никаких звуковых или световых сигналов машинист не подавал.

      Он не слепил, у него не работали огни! Огни работают сейчас! А в тот момент огни не работали, звукового сигнала он не подавал. Это охранники начали кричать,
      – утверждает водитель автоомобиля.

      київ дтп поїзд авто
      Автомобиль значительно пострадал в результате ДТП//Фото: Информатор

      Однако руководитель машиниста эту информацию опровергает.

      У него было шесть груженых вагонов, он не мог вовремя остановиться. Поэтому он не избежал столкновения. Но у него все горело, и он подавал предупредительные сигналы, –заявил руководитель машиниста.

      Стоит добавить, что информацию о том, что машинист подавал сигналы водителю об опасности подтвердил охранник, который стал очевидцем инцидента.

      Смотрите видео с места ДТП в Киеве

       

      Теги: Новости Украины Авто Полиция Аварии и ДТП Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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