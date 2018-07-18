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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Киеве похитили скандально известного застройщика

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Похищено скандального застройщика Михаила Мациевского
Похищено скандального застройщика Михаила Мациевского / Фото из открытых источников

Неизвестные лица в Киеве похитили скандально известного застройщика Михаила Мациевского. Сын предпринимателя разговаривал с отцом по телефону.

Об этом сообщила gazeta.ua.

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Отмечается, что сообщение о похищении Михаила Мациевский поступило на линию "102" от сына Ярослава.

По его словам, отец успел сообщить по телефону, что его похитили на улице Коновальца (Щорса) на Печерске возле его дома и везут в неизвестном направлении.

Мациевский не успел сообщить марку автомобиля или черты угонщиков.

Похищенный Михаил Мациевский совмещал музыкальное творчество со строительством. Ранее руководил муниципальным хором "Крещатик" и ЗАО жилой комплекс "Митець", которое выступало застройщиком каскада элитных домов на улице Коновальца (бывшая Щорса). Это дома № 32а, № 32б, № 32в, № 32г у Университета культуры,
– говорится в сообщении.

Этот комплекс был предметом споров в хозяйственных судах, а самого Мациевский обвиняли в невыплате зарплаты подчиненным с обслуживающей компании.

Отмечается, что его похищение может быть связано с бизнес-разборками вокруг комплекса "Митець".

Теги: Похищение Новости Киева Новости Украины
Источник: 24 Канал
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