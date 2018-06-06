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В Киеве появились объявления с троллингом в адрес "Нафтогаза"

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В Киеве появились объявления с троллингом в адрес "Нафтогаза"
В Киеве появились объявления с троллингом в адрес "Нафтогаза" / Фото из свободных сетей

В Киеве на досках объявлений появились сообщения о том, что НАК "Нафтогаз Украины" решил отключить горячую воду в домах людей до тех пор, пока жители не погасят долг "Киевэнерго".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Валентин Землянский.

В тексте объявления говорится, что чиновникам "Нафтогаза" не хватает денег на миллиардные премии.

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"НАК "Нафтогаз Украины" принял решение об отключении ваших домов от горячего водоснабжения до тех пор, пока вы не выплатите нашей компании долг "Киевэнерго". Без этих денег нам не хватает на миллиардные премии, дорогие автомобили и элитное жилье. С уважением, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" А. В. Коболев", – говорится в шуточных объявлениях.

 

Теги: Новости Украины Киевэнерго Нафтогаз Новости Киева Деньги
Источник: 24 канал
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