В Киеве появились возможные рисунки знаменитого художника Бэнкси: фото

После выступления знаменитой британской группы Massive Attack в рамках музыкального фестиваля UPark Festival 2018 на улицах Киева появились граффити, которые предположительно нарисовал всемирно известный уличный художник Бэнкси.

Доподлинно неизвестно, действительно ли это работы британского граффити-художника, но такие догадки Бэнкси до сих пор не опроверг. В столице Украины граффити появились в следующих местах: мальчик, который бросает логотип Facebook на улице Жилянской, а также маленькая крыса под зонтиком и двуглавый орел с пистолетами для заправки автомобилей на электрозаправочном комплексе TOKA на углу улиц Набережно-Крещатицкая.

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В издании Новое Время Олег Гавриш отмечает, что такие граффити могут иметь свой особый посыл.

Судя по всему, Бэнкси заговорил о двух проблемах, весьма актуальных для Украины: роль социальных сетей в организации протеста и зависимость от российских энергоносителей. Последняя тема обыграна мастерски. На стене у электрозаправки сидит двуглавый орел с двумя заправочными пистолетами вместо головы, а маленькая мышь нарисована на самой заправке,

– прокомментировал новые рисунки художника заместитель редактора НВ Бизнес Олег Гавриш.

Допис, поширений Ми заряджаємо електромобілі (@tokaua) 30 Лип 2018 р. о 4:34 PDT

Мужчина добавил, что появление этих граффити именно на этой неделе многие связывают с приездом в Киев солиста группы Massive Attack Роберта Дель Ная. Бытует мнение, что это именно он скрывается под псевдонимом Бэнкси.



"Осенью 2016 британский журналист Крейг Уильямс выдвинул теорию о том, что Бэнкси – это основатель трип-хоп группы Massive Attack Роберт Дель Ная. Уильямс выяснил, что многие работы Бэнкси появлялись в тех местах, где в это же время выступали Massive Attack. Дель Ная начал заниматься граффити в 80-х годах, он входил в граффити-группу The Wild Bunch из Бристоля. Музыкант несколько раз заявлял, что Бэнкси – его близкий друг", – добавил Гавриш.

Кто такой Бэнкси?Бэнкси является едва ли не самым известным уличным художником, о настоящем имени которого никто не знает. Среди самых распространенных версий, которые встречаются в сети, его зовут Роберт или Робин Бэнкс и родился он в английском городе Бристоле. 44-летний мужчина является известным андерграундным художником граффити, политическим активистом и режиссером, личность которого не установлена.



Мужчина организовал множество выставок по всему миру, а его скандальные граффити, которые касаются самых разных политических и социальных тем, становятся объектами мирового обсуждения.