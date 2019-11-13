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      В Киеве появилось более 40 новых улиц: в каких районах и в честь кого их назвали

      4 Читати новину українською
      В Киеве переименовали более 40 улиц в 5 районах
      В Киеве переименовали более 40 улиц в 5 районах / Соцсети

      Депутаты Киевсовета приняли решение о переименовании ряда улиц в память о выдающихся украинских общественных, государственных, культурных, научных и военных деятелях. Произошло это во время очередной сессии 12 ноября.

      По информации пресс-службы Киевсовета, новые названия получили более 40 улиц в Голосеевском, Соломенском, Дарницком, Шевченковском и Днепровском районах столицы.

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      Голосеевский район

      Здесь появятся улицы:

      • Соломии Павлычко (писательница, литературовед, переводчица, публицист, автор трудов по теории литературы, истории феминизма)
      • Семьи Холодных (названа в честь братьев Холодных. Николай был ботаником, микробиологом, основателем украинской школы физиологии растений, академиком, чье имя носит институт ботаники АН Украины. Григорий – ученый, жертва большевистского террора. Алексей – известный музыкальный критик;
      • Семьи Кистяковских (к ней принадлежали ученый-криминалист, профессор Киевского университета, общественный деятель Александр Кистяковский, его сыновья Владимир (ученый-химик, академик), Богдан (философ права и социолог, академик), Игорь (юрист и политический деятель, в 1918 году – министр внутренних дел украинского государства) и внук Георгий (американский физик и химик украинского происхождения);
      • Владимира Горовица (выдающийся украинский и американский пианист)
      • Елены Апанович (украинский историк, архивистка, писательница, лауреат Шевченковской премии);
      • Афины Пашко (украинская поэтесса, общественный деятель, жена Вячеслава Черновола)
      • братьев Шеметов (Владимир, Сергей и Николай Шеметы являются известными общественными, политическими и культурными деятелями, основателями первых украинских периодических изданий в Приднепровской Украине)
      • Архитектора Дьяченко (архитектор и общественный деятель, основатель стиля украинского необарокко, профессор, член-корреспондент Академии архитектуры СССР (1935), жертва сталинского террора;
      • Юрия Немирича (известный государственный и военный деятель времен освободительной войны Богдана Хмельницкого, дипломат, гуманист и один из самых образованных украинских деятелей казачества, участник Конотопской битвы 1659 года;
      • Валериана Пидмогильного (писатель, переводчик, один из выдающихся представителей "расстрелянного возрождения");

      Также здесь должны появиться переулки:

      Костя Гуслистого (исследователь истории Украины средних веков, украинской культуры и этнографии)

      Юровский (название происходит от исторического названия села Юровка, расположенного у этой местности, переулок примыкает к Жулянской и Чабанивской улицам, которые так же названы от близлежащих сел).

      Кроме того, появится еще бульвар Фаддея Рыльского (этнограф, экономист, общественный и культурный деятель).

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      Соломенский район

      Должны появиться улицы:

      • Дмитрия Григорьевича (авиаконструктор, создатель первого гидроплана),
      • Антон Жданович (государственный и военный деятель времен освободительной войны Богдана Хмельницкого)
      • Скифская (скифы – кочевые племена, которые во второй половине VII века до нашей эры – III веке до нашей эры проживали в Северном Причерноморье – в степи и лесостепи нынешней Украины; ранее археологи вблизи киевских Жулян обнаружили и исследовали скифские курганы)
      • Сергея Высоцкого (историк и археолог, специалист в области древнерусской культуры, исследователь граффити и фресок Софии Киевской)
      • Архипа Люльки (конструктор авиационных двигателей, академик АН СССР);
      • Михаила Лучкая (закарпатский языковед, фольклорист, историк, настоятель Ужгородского Свято-Преображенского храма)
      • Нила Хасевича (известный художник, график, общественный и политический деятель, член ОУН)
      • Сергея Шишко (художник, народный художник СССР);
      • Федора Андерса (инженер-конструктор, автор первого в Украине дирижабля)
      • Профессора Делоне (российский и украинский ученый, математик, основатель Киевского общества воздухоплавания)
      • Александра Богомазова (график, живописец, педагог, теоретик искусства);
      • Ханны Арендт (американская политолог-теоретик, автор работ о тоталитаризме)
      • Сильвестра Косова (культурный, образовательный и религиозный деятель XVII века, философ, писатель, православный митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси)
      • Гренджи-Донского (поэт, прозаик, драматург, переводчик, общественный и политический деятель Закарпатья, один из создателей Карпатской Украины);
      • Василия Седляра (художник, художник-монументалист, график, художественный критик, педагог)
      • Ивана Билыка (писатель, исторический романист, переводчик, лауреат Шевченковской премии);
      • Генерала Павленко (генерал-хорунжий армии Украинской Народной Республики)
      • Михаила Дерегуса (график и живописец, профессор);

      Также здесь теперь есть три новых переулка:

      Маруси Чурай (полулегендарная украинская народная певица и поэтесса времен Хмельнитчины; по преданию, жила в Полтаве; ей приписывают авторство ряда известных в народе песен: "Ой не ходи, Грицю", "Котилися вози з гори", "Засвіт встали козаченьки" и др)
      Сарматский (сарматы – еще один кочевой народ, проживавший на рубеже нашей эры в Сарматии, которая занимает территорию современной Украины и прилегающие к ней земли, потомками сарматов считали себя украинская шляхта и казаки)
      Степана Ерастова (меценат украинского культурного движения на Кубани, один из основателей Украинской Центральной Рады).

      Дарницкий район

      Здесь новые названия получили три улицы:

      • Андрея Кызыла (Герой Украины и боец 72-й бригады, погиб под Авдеевкой в начале 2017 года);
      • Милены Рудницкой (общественно-политический деятель, журналистка, писательница, учительница, глава центральной управы Союза украинок)
      • Петра Радзинь (экс-командующий Национальных вооруженных сил Латвии, в 1918 году поступил в Украинскую армию гетмана Скоропадского, а позже – в армию Украинской Народной Республики).

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      Другие районы

      В Голосеевском и Соломенском районах появятся улицы:

      • Кирилла Гвоздика (живописец-монументалист)
      • Филиппа Коновала (один из самых выдающихся украинцев Канады, национальный герой Канады, героя Первой мировой войны, единственный в истории украинец, награжденный орденом Креста Виктории).

      В Шевченковском районе появится улица Амины Окуевой (врач, общественная активистка и военнослужащий, участница Революции достоинства и войны на Востоке Украины, погибла в октябре 2017 в результате расстрела авто, в котором ехала она и ее муж Адам Осмаев).

      А в Днепровском районе переименована улица Панельная на улицу Андрея Аболмасова (активный участник Нвромайдана, доброволец, участник АТО, который погиб на Востоке Украины).

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      12 ноября
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Киеврада Новости культуры История Новости Киева Новости политики
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