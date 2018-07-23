В Киеве появилось "столичное море" после нескольких часов дождей: видео

Погода в Киеве в понедельник, 23 июля парализовала движение на трассах. Длинные пробки, по колено воды в переходах и затопленные автомобили.

Несколько часов обильных дождей и Киев разливается морем, в автобусе еще и бассейн в придачу. На станции метро Левобережная, как никогда, уместны лодки и гондолы. Дорогу затопило, автомобили, которые проезжают – наполовину под водой. И таким жителей Левого берега не удивишь.

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Ремонт дороги проводили в прошлом году, когда готовили станцию метро к Евровидению. Но дождевая канализация с синоптическими форс-мажорами не справляется. Как и коммунальщики сетуют прохожие.

Зонтики не стоит прятать и завтра. Синоптик Наталья Диденко говорит, все из-за циклона с очаровательным женским именем "Галина". Воздух перенасыщен теплом и влагой. Влажность порой достигает 100 процентов. Еще немного, шутит, и начнут расти экваториальные леса. А в Гидрометцентре неутешительно прогнозируют: дожди до конца месяца.