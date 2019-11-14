В Киеве появится проспект Любомира Гузара

Депутаты Киевского городского совета переименовали проспект космонавта Комарова в честь архиепископа Любомира Гузара.

Соответствующее решение на пленарном заседании поддержали 74 депутата Киевского городского совета.

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Отмечается, что советский космонавт Владимир Комаров хотя и был выдающимся человеком, но никакого отношения ни к Украине, ни к Киеву не имел.

В КГГА объясняют, что улицу переименовали, чтобы почтить выдающуюся личность, а не в рамках политики декоммунизации.

Уже несколько десятков лет Блаженнейший Любомир Гузар остается моральным авторитетом для целого поколения украинцев. И желание почтить его память путем переименования улицы в его честь, нашло поддержку киевлян во время общественных слушаний,

– отметил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Интересно! Накануне состоялось общественное обсуждение на сайте КГГА. К голосованию о переименовании улицы присоединился 1091 человек, 85% высказались за. Поддержало идею и духовенство УГКЦ и руководство греко-католической церкви.

Что известно о Любомире Гузаре?

Украинский религиозный деятель, священник, епископ, Верховный архиепископ Львовский.

Десять лет был патриархом-предстоятелем Украинской греко-католической церкви.