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      В Киеве появится проспект Любомира Гузара

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      Киевский проспект Комарова переименовали в честь Гузара
      Киевский проспект Комарова переименовали в честь Гузара / 24 канал

      Депутаты Киевского городского совета переименовали проспект космонавта Комарова в честь архиепископа Любомира Гузара.

      Соответствующее решение на пленарном заседании поддержали 74 депутата Киевского городского совета.

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      Отмечается, что советский космонавт Владимир Комаров хотя и был выдающимся человеком, но никакого отношения ни к Украине, ни к Киеву не имел.

      В КГГА объясняют, что улицу переименовали, чтобы почтить выдающуюся личность, а не в рамках политики декоммунизации.

      Уже несколько десятков лет Блаженнейший Любомир Гузар остается моральным авторитетом для целого поколения украинцев. И желание почтить его память путем переименования улицы в его честь, нашло поддержку киевлян во время общественных слушаний,
      – отметил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

      Интересно! Накануне состоялось общественное обсуждение на сайте КГГА. К голосованию о переименовании улицы присоединился 1091 человек, 85% высказались за. Поддержало идею и духовенство УГКЦ и руководство греко-католической церкви.

      Что известно о Любомире Гузаре?
      Украинский религиозный деятель, священник, епископ, Верховный архиепископ Львовский.
      Десять лет был патриархом-предстоятелем Украинской греко-католической церкви.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости Киева Любомир Гузар Киеврада
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