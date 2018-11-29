В Киеве появится сквер имени убитого журналиста Павла Шеремета

В четверг, 29 ноября, постоянная комиссия Киевсовета по вопросам экологической политики единогласно поддержала проект о создании в Киеве сквера имени журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщили в управлении экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации на своей Facebook-странице.

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По предварительной информации, появится сквер в Шевченковском районе на пересечении улиц Рейтарская и Стрелецкая. Согласно процедуре сначала участок должен приобрести статус сквера, и только после этого новый сквер получит имя.

Известно, что земельный участок выбрали по предварительному согласованию с близкими журналиста.

Напомним, Павел Шеремет погиб в центре Киева летом 2016-го. Его автомобиль взорвали утром 20 июля на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Павел Шеремет работал журналистом на ведущих телеканалах Беларуси. Он вел свою авторскую программу "Диалоги" на 24 канале. По этому делу уже вынесено около сотни судебных решений, однако до сих пор не установили организатора убийства.

Кто такой Павел Шеремет? Павел Шеремет – белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий. Он работал руководителем отдела специальных информационных проектов ОРТ, на "Первом канале", затем – на Общественном телевидении России. В 2012 году вел блог журналиста в интернет-газете "Украинская правда".