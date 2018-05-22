В Киеве поймали банду, которая травила и грабила людей

Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 7 участников преступной группы, которые травили и грабили людей в Киеве. Злоумышленникам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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"Согласно разработанному преступниками плану, четверо женщин, которые входили в состав этой ОПГ, знакомились с посетителями кафе и незаметно добавляли в напитки сильнодействующее лекарственное средство с действующим веществом "Клозапин", – отметили в прокуратуре.

В дальнейшем, пользуясь беспомощным состоянием потерпевших, злоумышленники грабили их. Таким образом банда завладела ценными вещами и денежными средствами на сумму свыше 270 тысяч гривен.

Шестеро из пострадавших в результате применения сильнодействующих веществ попали в больницы с тяжелой степенью отравления, еще один потерпевший умер,

– добавили в прокуратуре.

Троим из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Другим подозреваемым – домашний арест и залог.

По данным правоохранителей, банда была сформирована на этнической основе.

Злоумышленникам объявлено подозрения по ч. 3 ст. 28, п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное организованной группой) и ч. 4 ст. 187 (разбой, совершенный организованной группой) УК Украины.