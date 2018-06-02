В Киеве показали документальный фильм о Казимире Малевиче

Самую дорогую картину в мире написал украинец. "Черный квадрат" Казимира Малевича оценивается в 450 миллионов долларов. Недавно в Киеве сняли фильм о влиянии украинской культуры на художника.

То, что автор всемирно известного "Черного квадрата" украинец – знают не все. Казимир Малевич родился в Киеве, его крестили в Александровском костеле. Именно в метриках костела польский исследователь Анджей Туровский нашел сведения о настоящей дате рождения художника.

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Во всех документах абстракционист указывал годом своего рождения 1878, на самом же деле он родился на год позже. О чем свидетельствуют записи в метрических книгах костела. Поэтому отмечать 140-ю годовщину со дня его рождения будут в следующем году.



"Черный квадрат" Казимира Малевича

Этот и другие малоизвестные факты из биографии художника собрал в своем фильме журналист "Радио Свободы" Дмитрий Джулай.

Россия называет Малевича российским художником, своим его считают и в Польше. Однако, Малевич – украинец, который родился в Киеве, и прежде, чем переехать в Москву, жил на Подолье и Слобожанщине. В 1930, когда художника арестуют и обвинят в шпионаже, он укажет свою национальность в документах.

Фильм не о национальности Малевича. Он показывает как на художника повлияла украинская культура.

Мы не хотели одеть вышиванку и перекрасить Черный квадрат в сине-желтый. Мы хотели просто понять как украинский квадрат, квадрат творчества Малевича повлиял на формирование его эстетических концепций,

– сказал журналист, автор фильма Дмитрий Джулай.

Чтобы картину увидело как можно больше людей, ее планируют перевести на разные языки.