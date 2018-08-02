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В Киеве покажут фильм о путешествии погибшего режиссера Кантера к Индийскому океану

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В Киеве покажут фильм о первом "табуретном" путешествии Кантера по Азии
В Киеве покажут фильм о первом "табуретном" путешествии Кантера по Азии / 24 канал

3 августа в Киеве в арт-пространстве "Скворечник" презентуют фильм "Тибет Нелегал" о первом путешествии с табуретом к Индийскому океану известного украинского режиссера и путешественника Леонида Кантера, который 4 июня добровольно ушел из жизни.


В Киеве покажут фильм "Тибет Нелегал"

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В центре сюжета разворачивается история путешествия Леонида Кантера, 5-х парней, 2-х девушек и одного табурета, которые путешествовали по Монголии, Китаю, Тибету, Непалу, Индии, Шри-Ланке. История о том, как один из Табуретов оказался на берегу Индийского океана и остался там,
– говорится в анонсе события.


Невероятное путешествие в страны Азии

Режиссер ленты – друг и университетский учитель Кантера Ярослав Попов. Также 3 августа зрители познакомятся с творческой командой приключенческо-документального фильма "Человек с табуреткой" о путешествии Леонида к четырем океанам. Именно этот фильм режиссер завещал в прощальном письме сделать после его смерти.


Кантер завещал друзьям создать этот фильм

Фильм будет вдохновлять осуществлять мечты, жить, познавать мир и самих себя. Все, что наснимал Кантер в своем путешествии, все то, что он создал и как он жил, очень нужно рассказать миру, а не только тем, кто знал его лично. Его поступками и идеями, сумасшедшей фантазией, которая кому-то казалась не из этого мира, хочется доказать, что нет ничего невозможного! Все, что вы хотите воплотить, воплотится, если будете что-то для этого делать,
– сказала продюсер Катя Мизина.

Тизер проекта "Человек с Табуреткой" – смотрите видео:

 

Кинопоказ состоится, чтобы собрать средства на создание финального фильма о жизни и странствиях Кантера в рамках компании "Спільнокошт".

Фильм обещают презентовать осенью.

Леонид Кантер призвал поддержать фильм – смотрите видео:

 

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В рамках встречи каждый желающий сможет приобщиться к фондированию проекта и получить подарки. Присоединиться финансово к созданию фильма можно здесь.

Теги: Новости Украины LifeStyle Кино Путешествия
Источник: 24 канал
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