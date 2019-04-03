В Киеве покажут картины политзаключенного Сущенко: когда и где будет проходить выставка

В помещении Киевской городской администрации с 4 по 28 апреля будет проходить выставка картин, где представят работы украинского политзаключенного Романа Сущенко, которого незаконно осудили в России.

Вход свободный, как сообщает заслуженный художник Украины Александр Дорошенко в Facebook.

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"Уважаемые друзья, 4 апреля в 16 часов в здании Киевской городской государственной администрации по адресу Киев, Крещатик, 36, состоится открытие художественной выставки "Не умирает душа наша, не умирает воля...", которая посвящена борьбе украинского народа за независимость", – говорится в публикации.

Также в выставке представят картины художников Александра Дорошенко и Сергея Позняка.

Что известно о Романе Сущенко?

Украинский журналист, политзаключенный. 30 сентября 2016 года его задержали и арестовали в Москве. Россия обвинила журналиста в шпионаже в пользу Украины. Московский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, впоследствии этот приговор признал законным Верховный суд РФ. Наказание пленник отбывает в колонии в поселке Утробино, расположенном в Кировской области России.

Отметим, что рисованием картин Роман Сущенко поддерживает свой дух за решеткой. Семья уже получила от пленного почти 90 писем и множество рисунков. Так, на некоторых из них изображен Андреевский спуск и Владимирская горка, где Роман раньше гулял с дочкой и сыном.

Обнародованы картины Романа Сущенко: