В Киеве полицейские прострелили ногу мужчине, который напал на них с ножом

8 июля в Оболонском районе Киева полиция устроила погоню со стрельбой за подозрительным мужчиной. Как оказалось впоследствии, он находился в розыске.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Киеве.

Читайте также: Мумифицированное тело женщины обнаружили в мусорнике в Харькове

Сегодня в полдень на проспекте Героев Сталинграда пеший патруль заметил подозрительного гражданина. Мужчина вел себя нервозно и резко изменил направление движения, когда увидел инспекторов. Блюстители порядка остановили неизвестного и во время проверки выяснили, что он находится в розыске. В какой-то момент гражданин резко тронулся с места и начал убегать,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекторам удалось догнать мужчину. Он вел себя агрессивно и достал из кармана нож. Сначала мужчина приставил его себе к горлу и угрожал порезать себя. Потом гражданин снова бросился бежать.



Полицейские случайно задержали мужчину, который находился в розыске

По словам полицейских, по дороге мужчина пытался схватить женщину и взять ее в заложники, однако ему это не удалось – она закрылась в магазине рядом.

Наконец патрульные загнали мужчину в тупик. Когда он понял, что бежать некуда – начал бросаться на патрульных с ножом. Правоохранители сначала несколько раз выстрелили в воздух, однако это никак не подействовало на злоумышленника. Когда же он в очередной раз набросился на инспекторов с ножом, им пришлось применить табельное оружие.



Нож, с которым правонарушитель напал на инспекторов

Один из инспекторов ранил этого мужчину в ногу. Так, нарушителя удалось задержать. Еще до прибытия скорой патрульные оказали ему домедицинскую помощь.

Впоследствии карета скорой под сопровождением патрульных госпитализировала мужчину в больницу.



Один из инспекторов ранил правонарушителя в ногу