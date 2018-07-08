19:05
8 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 14°C
  • понедельник
    25°C 19°C
  • вторник
    27°C 19°C
  • среда
    26°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. "Грязная" Мэй. Предостережение от церкви
Вєсті Кремля
20:19, 7 июля
Вести.UA. Жир. Радикальные амбиции Ляшко. Украинская Юлия д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости

В Киеве полицейские прострелили ногу мужчине, который напал на них с ножом

88 Читати новину українською
8 июля в Оболонском районе Киева полиция устроила погоню со стрельбой за подозрительным мужчиной
8 июля в Оболонском районе Киева полиция устроила погоню со стрельбой за подозрительным мужчиной / Пресс-служба Нацполиции Украины

8 июля в Оболонском районе Киева полиция устроила погоню со стрельбой за подозрительным мужчиной. Как оказалось впоследствии, он находился в розыске.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Киеве.

Читайте также: Мумифицированное тело женщины обнаружили в мусорнике в Харькове

Сегодня в полдень на проспекте Героев Сталинграда пеший патруль заметил подозрительного гражданина. Мужчина вел себя нервозно и резко изменил направление движения, когда увидел инспекторов. Блюстители порядка остановили неизвестного и во время проверки выяснили, что он находится в розыске. В какой-то момент гражданин резко тронулся с места и начал убегать,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекторам удалось догнать мужчину. Он вел себя агрессивно и достал из кармана нож. Сначала мужчина приставил его себе к горлу и угрожал порезать себя. Потом гражданин снова бросился бежать.

злочинець поліція Київ
Полицейские случайно задержали мужчину, который находился в розыске

По словам полицейских, по дороге мужчина пытался схватить женщину и взять ее в заложники, однако ему это не удалось – она закрылась в магазине рядом.

Наконец патрульные загнали мужчину в тупик. Когда он понял, что бежать некуда – начал бросаться на патрульных с ножом. Правоохранители сначала несколько раз выстрелили в воздух, однако это никак не подействовало на злоумышленника. Когда же он в очередной раз набросился на инспекторов с ножом, им пришлось применить табельное оружие.

злочинець поліція Київ
Нож, с которым правонарушитель напал на инспекторов

Один из инспекторов ранил этого мужчину в ногу. Так, нарушителя удалось задержать. Еще до прибытия скорой патрульные оказали ему домедицинскую помощь.

Впоследствии карета скорой под сопровождением патрульных госпитализировала мужчину в больницу.

злочинець Київ поліція
Один из инспекторов ранил правонарушителя в ногу

злочинець київ поліція
Карета скорой под сопровождением патрульных госпитализировала мужчину в больницу
 

Теги: Полиция Новости Киева Криминальные новости
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Чемпионат мира по футболу в России и вырождение нации
сегодня, 19:01 Чемпионат мира по футболу в России и вырождение нации
Блог Медіа 31
Политическая турбулентность: чего ждать перед президентскими выборами в Украине
сегодня, 15:58 Политическая турбулентность: чего ждать перед президентскими выборами в Украине
Юрий Касьянов 1821
"Один за всіх, і всі за одного": чому в нинішні часи варто триматися разом
сегодня, 15:00 "Один за всіх, і всі за одного": чому в нинішні часи варто триматися разом
Єгор Соболєв 80
Умер Левко Лукьяненко: биография настоящего отца Независимости Украины
сегодня, 13:31 Умер Левко Лукьяненко: биография настоящего отца Независимости Украины
Андрій Шляхтін 226
"Їли трюфелі відрами": як звичайний фермер почав вирощувати коштовні гриби на Поділлі
сегодня, 12:01 "Їли трюфелі відрами": як звичайний фермер почав вирощувати коштовні гриби на Поділлі
Блог Медіа 2876
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук