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СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Киеве полицейские с поличным поймали троих грабителей-гастролеров

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На столичной Шулявке полицейские поймали с поличным трех преступников, которые приехали в Киев, чтобы обокрасть квартиру.

Информацию о возможных ворах сотрудники уголовного розыска получили предварительно и начали следить за мужчинами, сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

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А задержали именно на выходе из дома с сумками в руках – когда преступники выносили из чужой квартиры золотые украшения и деньги. В полиции уже открыли уголовное производство.

Все трое мужчин, задержанные за квартирную кражу, ранее судимые, в том числе за имущественные преступления. Сейчас начато уголовное производство. Это кража с проникновением в жилье, за совершение которой предусмотрено наказание от 3 до 6 лет лишения свободы,
– прокомментировала пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

 

Теги: Новости Киева Криминальные новости
Источник: 24 канал
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