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      В Киеве полицейские случайно сбили мужчину, ограбившего прохожего

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      В Киеве полицейские сбили мужчину, ограбившего прохожего
      В Киеве полицейские сбили мужчину, ограбившего прохожего / Фото из открытых источников

      Ночью 31 октября в Киеве мужчина ограбил прохожего, а потом попал под колеса патрульных. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

      Нарушитель перепрыгнул через забор на бульваре Тараса Шевченко и буквально влетел на капот автомобиля патрульных. От удара его отбросило обратно к забору.

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      Пока правоохранители оформляли ДТП, выяснилось, что сбитый мужчина – грабитель. К ним подошел парень, которого ограбил новоиспеченный "потерпевший" вместе с сообщниками.

      Правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения, и действительно – оказалось, что трое неизвестных выхватили у прохожего рюкзак и начали убегать с места происшествия на противоположную сторону бульвара.

      Авто патрульних збило грабіжника в Києві
      Авто патрульных сбило грабителя в Киеве

      Один из них и "догнал" авто патрульных. Двое других участников преступления таки убежали. Правда, краденый рюкзак выбросили. Полицейские выясняют детали происшествия

       

      Теги: Новости Украины Новости Киева Жертвы Аварии и ДТП Ограбления
      Источник: 24 канал
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