В Киеве полицейские случайно сбили мужчину, ограбившего прохожего

Ночью 31 октября в Киеве мужчина ограбил прохожего, а потом попал под колеса патрульных. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Нарушитель перепрыгнул через забор на бульваре Тараса Шевченко и буквально влетел на капот автомобиля патрульных. От удара его отбросило обратно к забору.

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Пока правоохранители оформляли ДТП, выяснилось, что сбитый мужчина – грабитель. К ним подошел парень, которого ограбил новоиспеченный "потерпевший" вместе с сообщниками.

Правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения, и действительно – оказалось, что трое неизвестных выхватили у прохожего рюкзак и начали убегать с места происшествия на противоположную сторону бульвара.



Авто патрульных сбило грабителя в Киеве

Один из них и "догнал" авто патрульных. Двое других участников преступления таки убежали. Правда, краденый рюкзак выбросили. Полицейские выясняют детали происшествия