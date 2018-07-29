17:09
29 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
28°C 19°C
  • понедельник
    28°C 21°C
  • вторник
    27°C 20°C
  • среда
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Чеченские игры разума. Миллиардер из трущоб
Вєсті Кремля
19:21, 28 июля
Вести.UA. Жир. Украинский прототип Тэтчер. Телефонный хулиган Ляшко
Вєсті.UA
18:25, 28 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Киеве полицейский распылил слезоточивый газ в лицо журналисту

49 Читати новину українською
Журналист успел сделать фото правоохранителя, который распылил ему в глаза слезоточивый газ
Журналист успел сделать фото правоохранителя, который распылил ему в глаза слезоточивый газ / Фото из соцсетей

Сотрудник полиции, несмотря на предостережение "Пресса", сознательно распылил газ из полицейского баллончика в лицо фотокорреспондента международного агентства Associated Press Ефрема Лукацкого.

Об этом на своем сайте сообщает Национальный союз журналистов Украины.

Читайте также: За журналистами программы "Наши деньги" начали следить: подробности

"Инцидент произошел в ходе столкновений с полицией при участии "Национальных дружин" из-за застройки в одном из спальных районов Киева в субботу, 28 июля", – говорится в сообщении.

Отмечается, что один из полицейских видел, что журналист снимает и распылил газ ему прямо в глаза. Представитель СМИ отмечает, что не стоял в толпе людей и кричал правоохранителю, что он – представитель прессы.

Когда снимаешь, очень трудно успеть среагировать на смельчака, который брызгает тебе в глаза газом. После чего реально слепнешь, а это для фотографа совсем плохо,
– написал Ефрем Лукацкий на своей странице в Facebook.

Пострадавший фотожурналист успел зафиксировать агрессивного сотрудника полиции, но из-за ожогов глаз вынужден был на время прекратить съемку. Первую помощь Ефрему Лукацкому предоставила девушка с "Национального корпуса" и девушка-парамедик, присутствующая на месте столкновений. Журналисту промыли глаза, а также его осмотрел врач "Скорой помощи".

Заявление о препятствовании журналистской деятельности и неправомерном применении спецсредств журналист не подавал.

В то же время Лукацкий отметил, что зафиксировал, как сотрудники полиции не хотели отдавать "Скорой помощи" одного из участников столкновений.

"Парень был сильно избит, на голове большие гематомы, он потерял сознание. Я обратился в полицию и сказал, что будет беда, если не отнести его к "скорой". Пришлось подчеркивать, что я – "Пресса", фиксирую все обстоятельства, то полицейские таки отошли и позволили "Национальному корпусу" понести раненого к врачам", – рассказал он.

Известно, что в Национальном союзе журналистов Украины осуждают факт применения силы сотрудником полиции к журналисту и требуют проведения немедленного служебного расследования.

 

щ
 
Теги: журналисты Полиция Новости Киева
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Як прокурори влаштовують своїх дітей-мажорів на посади держслужбовців
сегодня, 17:00 Як прокурори влаштовують своїх дітей-мажорів на посади держслужбовців
Мустафа Найєм
Как современному человеку достичь успеха?
сегодня, 16:01 Как современному человеку достичь успеха?
Володимир Співаковський
Как успеть все и не пристрелиться: актуальный вопрос
сегодня, 12:01 Как успеть все и не пристрелиться: актуальный вопрос
Блог Медіа
Все, что происходит в окупированном Луганске – это показуха, пользы для жителей нет никакой
сегодня, 08:44 Все, что происходит в окупированном Луганске – это показуха, пользы для жителей нет никакой
Ольга Черненко
Міф – це серйозно: як Apple та ІДІЛ використовують формули Древньої Греції
28 июля, 22:00 Міф – це серйозно: як Apple та ІДІЛ використовують формули Древньої Греції
Блог Медіа
"Избитыми и печальными, плачем под дверью" : Киев почтил память Кузьмы
 2 февраля 2015 , 22:09
Масштабный пожар на Крещатике в Киеве сняли с дрона: видео
 20 июня 2017 , 19:01
Гройсман пообещал увеличить зарплату пожарным
 27 декабря 2016 , 16:00
Снос МАФов в Киеве: законно ли это и кто прав?
 13 февраля , 22:30
Создание музея на Почтовой тормозит Министерство культуры, – заместитель председателя КГГА
 5 июля , 11:51
Академии интернет-маркетинга WebPromoExperts исполнилось 4 года
 24 ноября 2016 , 11:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук