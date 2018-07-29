В Киеве полицейский распылил слезоточивый газ в лицо журналисту

Сотрудник полиции, несмотря на предостережение "Пресса", сознательно распылил газ из полицейского баллончика в лицо фотокорреспондента международного агентства Associated Press Ефрема Лукацкого.

Об этом на своем сайте сообщает Национальный союз журналистов Украины.

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"Инцидент произошел в ходе столкновений с полицией при участии "Национальных дружин" из-за застройки в одном из спальных районов Киева в субботу, 28 июля", – говорится в сообщении.

Отмечается, что один из полицейских видел, что журналист снимает и распылил газ ему прямо в глаза. Представитель СМИ отмечает, что не стоял в толпе людей и кричал правоохранителю, что он – представитель прессы.

Когда снимаешь, очень трудно успеть среагировать на смельчака, который брызгает тебе в глаза газом. После чего реально слепнешь, а это для фотографа совсем плохо,

– написал Ефрем Лукацкий на своей странице в Facebook.

Пострадавший фотожурналист успел зафиксировать агрессивного сотрудника полиции, но из-за ожогов глаз вынужден был на время прекратить съемку. Первую помощь Ефрему Лукацкому предоставила девушка с "Национального корпуса" и девушка-парамедик, присутствующая на месте столкновений. Журналисту промыли глаза, а также его осмотрел врач "Скорой помощи".

Заявление о препятствовании журналистской деятельности и неправомерном применении спецсредств журналист не подавал.

В то же время Лукацкий отметил, что зафиксировал, как сотрудники полиции не хотели отдавать "Скорой помощи" одного из участников столкновений.

"Парень был сильно избит, на голове большие гематомы, он потерял сознание. Я обратился в полицию и сказал, что будет беда, если не отнести его к "скорой". Пришлось подчеркивать, что я – "Пресса", фиксирую все обстоятельства, то полицейские таки отошли и позволили "Национальному корпусу" понести раненого к врачам", – рассказал он.

Известно, что в Национальном союзе журналистов Украины осуждают факт применения силы сотрудником полиции к журналисту и требуют проведения немедленного служебного расследования.

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