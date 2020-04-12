В Киеве полиция применила дроны для контроля карантина: видео

В Киеве для контроля карантина полиция решила применить беспилотники. Первый подобный рейд провели 12 апреля на столичной Оболони и Гидропарке.

Правоохоронці через гучномовець попереджали про небезпеку COVID-19 та закликали уникати натовпу, повідомляє пресслужба Нацполіції.

Цікаво Які будуть перші послаблення карантину в Україні: відповідь Ляшка

Літальні апарати запустили над місцями, які важкодоступні для піших нарядів та автопатрулів, і де всупереч правилам карантину можуть відпочивати громадяни.

Довідка. Загалом у Києві вже 416 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. 7 людей померли, 12 пацієнтам вдалося одужати.

Поліція запустила дрони над традиційними місцями відпочинку киян​: дивіться відео

Такі профілактичні заходи планують проводити на прибережній території й у інших областях України.

Коронавірус в Україні: що відомо? Станом на 12 квітня в Україні зафіксували 2 777 випадків захворювання на коронавірус. Від хвороби померли 83 людини, 89 – вилікувалися. В Україні триває загальнонаціональний карантин – до 24 квітня. Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації.



Найбільше хворих у Чернівецькій області. Там на COVID-19 захворіли 432 людини. З 6 квітня в Україні почали діяти нові карантинні обмеження.



Що варто знати про перебіг коронавірусу COVID-19 / Інфографіка 24 каналу