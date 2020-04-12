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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      В Киеве полиция применила дроны для контроля карантина: видео

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      Поліція Києва контролюватиме дотримання карантину й з повітря / npu.gov.ua

      В Киеве для контроля карантина полиция решила применить беспилотники. Первый подобный рейд провели 12 апреля на столичной Оболони и Гидропарке.

      Правоохоронці через гучномовець попереджали про небезпеку COVID-19 та закликали уникати натовпу, повідомляє пресслужба Нацполіції.

      Цікаво Які будуть перші послаблення карантину в Україні: відповідь Ляшка

      Літальні апарати запустили над місцями, які важкодоступні для піших нарядів та автопатрулів, і де всупереч правилам карантину можуть відпочивати громадяни.

      Довідка. Загалом у Києві вже 416 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. 7 людей померли, 12 пацієнтам вдалося одужати.

      Поліція запустила дрони над традиційними місцями відпочинку киян​: дивіться відео

      Такі профілактичні заходи планують проводити на прибережній території й у інших областях України.

      Коронавірус в Україні: що відомо? Станом на 12 квітня в Україні зафіксували 2 777 випадків захворювання на коронавірус. Від хвороби померли 83 людини, 89 – вилікувалися. В Україні триває загальнонаціональний карантин – до 24 квітня. Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації.

      Найбільше хворих у Чернівецькій області. Там на COVID-19 захворіли 432 людини. З 6 квітня в Україні почали діяти нові карантинні обмеження.

      Перебіг коронавірусу
      Що варто знати про перебіг коронавірусу COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Карантин в Украине 2020 Полиция Коронавирус в Украине Новости Киева Новости Украины
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