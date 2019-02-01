В Киеве полиция проверяет сообщение о заминировании больницы
1 февраля в 9:00 неизвестный позвонил на спецлинию 102 и сообщил, что в Киевской клинической больнице №8 на улице Кондратюка заложили взрывчатку.
Сейчас в медицинском учреждении работают взрывотехники, кинологи, врачи и следственно-оперативная группа, рассказали в пресс-службе Национальной полиции Киева.
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Пациентов и работников больницы эвакуировали из здания.
На место происшествия немедленно выехали все профильные службы
Полиция также пытается установить личность, которая сообщила о заминировании.
Накануне в полицию поступила информация о заминировании шести школ в Кривом Роге. Детей эвакуировали, однако взрывчатку не обнаружили.
Источник: 24 Канал
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