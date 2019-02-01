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      В Киеве полиция проверяет сообщение о заминировании больницы

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      Фото с места события
      Фото с места события / 24 канал

      1 февраля в 9:00 неизвестный позвонил на спецлинию 102 и сообщил, что в Киевской клинической больнице №8 на улице Кондратюка заложили взрывчатку.

      Сейчас в медицинском учреждении работают взрывотехники, кинологи, врачи и следственно-оперативная группа, рассказали в пресс-службе Национальной полиции Киева.

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      Пациентов и работников больницы эвакуировали из здания.

      Повідомлення про замінування лікарні у Києві
      На место происшествия немедленно выехали все профильные службы

      Полиция также пытается установить личность, которая сообщила о заминировании.

      Накануне в полицию поступила информация о заминировании шести школ в Кривом Роге. Детей эвакуировали, однако взрывчатку не обнаружили.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Криминальные новости Полиция
      Источник: 24 Канал
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