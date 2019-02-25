08:21
25 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Навальный накопал клан зека. Единство России гарантируют верблюды
      Вєсті Кремля
      21:32, 23 февраля
      Вести. UA. Жир: Украинская копия Гитлера. Спасательная операция Бойко
      Вєсті.UA
      18:16, 23 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      В Киеве полиция со стрельбой остановила внедорожник с пьяной женщиной за рулем

      244 Читати новину українською
      Погоня со стрельбой в столице
      Погоня со стрельбой в столице / vartovi espreso

      Правоохранители вынуждены были применить оружие, чтобы остановить внедорожник KIA, женщина-водитель которого не реагировала на требование полиции остановиться и пыталась убежать.

      Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы. Сообщество "Вартові Еспресо" сообщило, что после нескольких попыток остановить беглянку с помощью голосовых и звуковых предупреждений полиции пришлось пустить в ход оружие.

      Читайте также: В Санкт-Петербурге на Невском произошло ДТП, как в Харькове с Зайцевой фото и видео 18+

      Чтобы остановить машину правоохранители сделали около десяти выстрелов. После этого автомобиль беглянки остановился протаранив ограждение частного дома. К счастью в результате погони со стрельбой никто не пострадал.

      Отмечается, что водитель внедорожника КИА находилась в состоянии алкогольного опьянения. На место инцидента прибыли 6 экипажей полиции, криминалисты и следственно-оперативная группа.

       

      blog_ava
      Леди Гага и Брэдли Купер сорвали овации чувственным выступлением на Оскаре-2019
      сегодня
      1159
      Теги: Оружие Новости Украины Полиция Аварии и ДТП Новости Киева
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 24 февраля: теракт против жителей на Донбассе и массовые марши памяти Немцова
      сегодня , 08:01 Главные новости 24 февраля: теракт против жителей на Донбассе и массовые марши памяти Немцова
      1817
      Победители премии Оскар-2019: список
      сегодня , 06:35 Победители премии Оскар-2019: список
      3578
      Посилення боїв на Донбасі, боротьба спецслужб та "йдіть на х*й з війною": топ-5 блогів тижня
      24 февраля , 22:02 Посилення боїв на Донбасі, боротьба спецслужб та "йдіть на х*й з війною": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1220
      Самые смешные мемы недели: "Русские бл*ди" на Евровидении, Кличко и каждый 2-й, порно в облраде
      24 февраля , 20:00 Самые смешные мемы недели: "Русские бл*ди" на Евровидении, Кличко и каждый 2-й, порно в облраде
      1111
      MARUV о войне в Донбассе, "русский мир" проник в украинские выборы – топ-5 видео недели
      24 февраля , 19:30 MARUV о войне в Донбассе, "русский мир" проник в украинские выборы – топ-5 видео недели
      590
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Кивалов снял свою кандидатуру с выборов
       10 октября 2015 , 13:27
      Ромы отказались покидать село в Одесской области из-за убийства ребенка
       29 августа 2016 , 14:02 7
      Как самому сделать суперджип на скорую руку - фото
       27 октября 2018 , 09:36
      Почему Украина не собирается отменять коррупционную сертификацию авто
       29 января , 10:04
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук