В Киеве полиция со стрельбой остановила внедорожник с пьяной женщиной за рулем

Правоохранители вынуждены были применить оружие, чтобы остановить внедорожник KIA, женщина-водитель которого не реагировала на требование полиции остановиться и пыталась убежать.

Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы. Сообщество "Вартові Еспресо" сообщило, что после нескольких попыток остановить беглянку с помощью голосовых и звуковых предупреждений полиции пришлось пустить в ход оружие.

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Чтобы остановить машину правоохранители сделали около десяти выстрелов. После этого автомобиль беглянки остановился протаранив ограждение частного дома. К счастью в результате погони со стрельбой никто не пострадал.

Отмечается, что водитель внедорожника КИА находилась в состоянии алкогольного опьянения. На место инцидента прибыли 6 экипажей полиции, криминалисты и следственно-оперативная группа.