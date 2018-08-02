В Киеве полиция усиленно патрулирует потенциальные огневые точки террористов, – Луценко

Правоохранители усиленно патрулируют места в Киеве, которые могли быть использованы террористами для ведения огня на поражение. В частности, под усиленным патрулированием находится Труханов остров.

Об этом 2 августа на брифинге заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"В результате экспертных исследований Национальная полиция, собственно, ее патрульная служба получила указание к обязательному исполнению относительно усиленного патрулирования этих мест, с которых, вероятно, мог вестись огонь на поражение террористами. В том числе Труханов остров и другие места", – рассказал Луценко.

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При этом генпрокурор не исключил возникновения опасности, которую могут составлять всего несколько лодок, которые подъезжают к Трухановому острову.

Если говорить простым языком, всем понятно: несколько лодок, которые подходят к Трухановому острову, за 10 минут разворачиваются, отстреливаются и исчезают по водной глади – является достаточно серьезной угрозой для любой страны, в том числе для нашей,

– сказал Луценко.

Глава ГПУ также отметил, что "теоретическая возможность планируемого теракта теперь будет учтена во всех документах единой дислокации сил и средств Национальной полиции".