В Киеве помянули погибших на Евромайдане: что вспомнили активисты
В Киеве на улице Институтской состоялась заупокойная панихида по погибшим активистам Евромайдана. Со всей Украины приехали люди, которые хотели помянуть Героев Небесной Сотни.
На Майдане с 18 по 20 февраля 2014 года погибли более 80 человек, из них более 70 – это мирные протестанты. Об этом в прямом эфире сообщила корреспондент 24 канала.
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По воспоминаниям очевидцев, на улице Институтской и на улице Грушевского все было буквально полито кровью, все пылало и происходил активный штурм.
Тут такое началось кровавое месиво. Я был 18 февраля (2014 года – 24 канал) и получил три гранаты в ноги. Все в крови было, аж штаны пристали,
– вспомнил участник событий на Майдане Владимир.
Именно той ночью 18 числа 2014 года подожгли Дом профсоюзов, где также погибли люди. В целом эти события называют наиболее трагическими в истории независимой Украины.
Результатом событий с 18 по 20 февраля 2014 года стало отстранение от исполнения обязанностей тогдашнего президента Януковича и принято решение о досрочных выборах.