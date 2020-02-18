В Киеве помянули погибших на Евромайдане: что вспомнили активисты

В Киеве на улице Институтской состоялась заупокойная панихида по погибшим активистам Евромайдана. Со всей Украины приехали люди, которые хотели помянуть Героев Небесной Сотни.

На Майдане с 18 по 20 февраля 2014 года погибли более 80 человек, из них более 70 – это мирные протестанты. Об этом в прямом эфире сообщила корреспондент 24 канала.

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По воспоминаниям очевидцев, на улице Институтской и на улице Грушевского все было буквально полито кровью, все пылало и происходил активный штурм.

Тут такое началось кровавое месиво. Я был 18 февраля (2014 года – 24 канал) и получил три гранаты в ноги. Все в крови было, аж штаны пристали,

– вспомнил участник событий на Майдане Владимир.

Именно той ночью 18 числа 2014 года подожгли Дом профсоюзов, где также погибли люди. В целом эти события называют наиболее трагическими в истории независимой Украины.

Результатом событий с 18 по 20 февраля 2014 года стало отстранение от исполнения обязанностей тогдашнего президента Януковича и принято решение о досрочных выборах.



Основные события Евромайдана / 24 канал