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      В Киеве попрощались с известным социологом Ириной Бекешкиной: фото

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      Ирину Бекешкину похоронили на Байковом кладбище в Киеве. Церемония прощания с известным социологом была скромной: в ней приняли участие только родные и близкие умершей из-за карантинных мер, действующих в Украине.

      Пришли на похороны также коллеги Бекешкиной из фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и представители общественного сектора. Об этом говорится на фейсбук-странице фонда, который возглавляла социолог.

      Обратите внимание Ирина Бекешкина умерла: что о ней известно

      В связи с карантинными мероприятиями, церемония на Байковом кладбище не была многолюдная. В то же время, мы получили огромное количество добрых слов и цветов в память о выдающемся социологе и общественном деятеле,
      - говорится в сообщении.

      В сети также обнародовали фото с прощания с Бекешкиной на Байковом кладбище.

      Церемония прощания с Ириной Бекешкиной / Фото из соцсетей:

      Что известно об Ирине Бекешкиной?Она была известным украинским социологом, директором фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. Бекешкина сделала весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества.

      Женщина до последнего дня работала и проводила опрос, мероприятия.

      Ирине Бекешкиной было 68 лет.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Потери Новости Киева Социологическое исследование
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