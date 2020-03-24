В Киеве попрощались с известным социологом Ириной Бекешкиной: фото

Ирину Бекешкину похоронили на Байковом кладбище в Киеве. Церемония прощания с известным социологом была скромной: в ней приняли участие только родные и близкие умершей из-за карантинных мер, действующих в Украине.

Пришли на похороны также коллеги Бекешкиной из фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и представители общественного сектора. Об этом говорится на фейсбук-странице фонда, который возглавляла социолог.

Обратите внимание Ирина Бекешкина умерла: что о ней известно

В связи с карантинными мероприятиями, церемония на Байковом кладбище не была многолюдная. В то же время, мы получили огромное количество добрых слов и цветов в память о выдающемся социологе и общественном деятеле,

- говорится в сообщении.

В сети также обнародовали фото с прощания с Бекешкиной на Байковом кладбище.

Церемония прощания с Ириной Бекешкиной / Фото из соцсетей:

Что известно об Ирине Бекешкиной?Она была известным украинским социологом, директором фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. Бекешкина сделала весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества.



Женщина до последнего дня работала и проводила опрос, мероприятия.



Ирине Бекешкиной было 68 лет.