В Киеве попрощались с известным социологом Ириной Бекешкиной: фото
Ирину Бекешкину похоронили на Байковом кладбище в Киеве. Церемония прощания с известным социологом была скромной: в ней приняли участие только родные и близкие умершей из-за карантинных мер, действующих в Украине.
Пришли на похороны также коллеги Бекешкиной из фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и представители общественного сектора. Об этом говорится на фейсбук-странице фонда, который возглавляла социолог.
Обратите внимание Ирина Бекешкина умерла: что о ней известно
В связи с карантинными мероприятиями, церемония на Байковом кладбище не была многолюдная. В то же время, мы получили огромное количество добрых слов и цветов в память о выдающемся социологе и общественном деятеле,
- говорится в сообщении.
В сети также обнародовали фото с прощания с Бекешкиной на Байковом кладбище.
Церемония прощания с Ириной Бекешкиной / Фото из соцсетей:
Что известно об Ирине Бекешкиной?Она была известным украинским социологом, директором фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. Бекешкина сделала весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества.
Женщина до последнего дня работала и проводила опрос, мероприятия.
Ирине Бекешкиной было 68 лет.