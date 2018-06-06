В Киеве, после атаки ворон, женщину госпитализировали с пробитой головой

Во дворе дома на улице Науки в Киеве на женщину напала стая ворон, в результате чего она была госпитализирована с травмой головы.

Об этом сообщается на странице сообщества "Киев Оперативный" в Facebook.

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По словам жителей окрестных домов, вороны гнездятся неподалеку двора и таким образом они защищали свое гнездо.



Сообщается, что птицы атаковали 50 летнюю женщину и клювом пробили ей голову.

На место происшествия прибыли врачи скорой помощи и после осмотра решили доставить пострадавшую в больницу,

– говорится в сообщении.