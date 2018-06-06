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В Киеве, после атаки ворон, женщину госпитализировали с пробитой головой

399 Читати новину українською
В Киеве, после атаки ворон, женщину госпитализировали с пробитой головой
/ firtka.if.ua

Во дворе дома на улице Науки в Киеве на женщину напала стая ворон, в результате чего она была госпитализирована с травмой головы.

Об этом сообщается на странице сообщества "Киев Оперативный" в Facebook.

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По словам жителей окрестных домов, вороны гнездятся неподалеку двора и таким образом они защищали свое гнездо.

Сообщается, что птицы атаковали 50 летнюю женщину и клювом пробили ей голову.

На место происшествия прибыли врачи скорой помощи и после осмотра решили доставить пострадавшую в больницу,
– говорится в сообщении.

 

Теги: Новости Украины мир животных Новости Киева
Источник: 24 Канал
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