В Киеве посреди ночи зарезали ветерана АТО из Одессы: фото

В ночь на 19 января в Оболонском районе Киева у входа в кафе нашли мужчину с ножевым ранением в шею. К сожалению, мужчина умер еще до приезда полиции и медиков.

Рядом с телом правоохранители нашли раскладной нож, документы и личные вещи жертвы, сообщает полиция Киева.

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Погибший был 32-летним одесситом. Издание "Информатор" пишет, что у мужчины нашли удостоверение участника боевых действий.

Издание также отмечает, что он самостоятельно дошел до входа в кафе и лег. Мужчина попросил о помощи и рассказал, что на него напали. Но дожить до приезда медиков не смог.



Рядом с погибшим нашли карманный нож

Правоохранители начали досудебное расследование, в рамках которого устанавливают обстоятельства и причины случившегося. Кроме того, по факту происшествия открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство" с дополнительной квалификацией о самоубийстве. Вероятным виновникам грозит до 15 лет за решеткой.

Правоохранители расследуют происшествие как умышленное убийство, но не исключают самоубийство